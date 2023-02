Jadwal Badminton Hari Ini, BAMTC 2023: Indonesia vs Bahrain Dimulai Jam 12.00 WIB - Selain melakoni pertandingan, Fajar Alfian dan Apriyani Rahayu didapuk menjadi kapten skuad Indonesia di BAMTC 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal badminton hari ini Rabu (15/2/2023) di event Badminton Asia Mixed Championship (BAMTC) 2023.

Tim Indonesia bakal melakoni satu laga saja menghadapi kontingen Bahrain yang akan dimulai pada pukul 12.00 WIB.

Main hanya di satu laga, perjuangan tim Merah-Putih layak dikawal demi mengokohkan posisi di puncak klasemen dan dapat disaksikan melalui Youtube Badminton Asia.

Dikatakan hanya satu laga karena kemarin Selasa (14/2/2023) Fajar Alfian dan kolega harus melakoni dua partai sekaligus pada hari pertama.

Hal itu dikarenakan Skuad Garuda harus berada di dalam grup sibuk yang terdiri dari lima kontingen.

Link Live Streaming

Klik di sini Youtube Baminton Asia<<<

Klik di sini Instagtam @badmintonasia.official<<<

Rabu, 15 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Bahrain

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Hongkong

Pukul 20.00 WIB: India vs UAE

Court 2

Pukul 12.00 WIB: China vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Taiwan vs Pakistan

Pukul 20.00 WIB: Thailand vs Bahrain

Court 3

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Syria vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Lebanon

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs Kazakhstan

Skuad Indonesia belum pernah meraih gelar juara selama mengikuti ajang Badminton Asia Mixed team Championship (BAMTC) sejak tahun 2017. (Instagram @badminton.ina)

Kamis, 16 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: China vs Korea

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Taiwan

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs India

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Singapura vs Uzbekistan

Pukul 16.00 WIB: Indonesia vs Thailand

Pukul 20.00 WIB: Kazakhstan UAE

Court 3

Pukul 16.00 WIB: Hongkong vs Pakistan

Court 4

Pukul 16.00 WIB: Bahrain vs Syria

