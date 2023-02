Live Score Badminton BAMTC 2023: Indonesia vs Bahrain Mulai Jam 12.00 WIB, Pantau HP - Selain melakoni pertandingan, Fajar Alfian dan Apriyani Rahayu didapuk menjadi kapten skuad Indonesia di BAMTC 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Simak berikut link live score badminton dalam ajang Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2023, Rabu (15/2/2023).

Tampil di Dubai Exhibition Centre, Indonesia kali ini akan berhadapan dengan Bahrain untuk partai ketiganya.

Kawal perjuangan penggawa Merah-Putih yang bertekad untuk amankan kemenangan ketiganya di BAMTC 2023 kali ini.

Link Live Score

Link BWF<<<

Link Flashscore<<<

Link Live Streaming

Klik di sini Youtube Baminton Asia<<<

Klik di sini Instagtam @badmintonasia.official<<<

Rekap Hasil BAMTC 2023, Selasa (14/2/2023):

Jadwal BAMTC 2023:

Rabu, 15 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Bahrain

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Hongkong

Pukul 20.00 WIB: India vs UAE

Court 2

Pukul 12.00 WIB: China vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Taiwan vs Pakistan

Pukul 20.00 WIB: Thailand vs Bahrain

Court 3

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Syria vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Lebanon

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs Kazakhstan

Skuad Indonesia belum pernah meraih gelar juara selama mengikuti ajang Badminton Asia Mixed team Championship (BAMTC) sejak tahun 2017. (Instagram @badminton.ina)

Kamis, 16 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: China vs Korea

Pukul 16.00 WIB: Jepang vs Taiwan

Pukul 20.00 WIB: Malaysia vs India

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Singapura vs Uzbekistan

Pukul 16.00 WIB: Indonesia vs Thailand

Pukul 20.00 WIB: Kazakhstan UAE

Court 3

Pukul 16.00 WIB: Hongkong vs Pakistan

Court 4

Pukul 16.00 WIB: Bahrain vs Syria

(Tribunnews.com/Niken)