Hasil Proliga 2023, Jakarta BIN Siap Ukir Sejarah Seusai Bungkam Juara Putaran Pertama

Pemain Tim Jakarta BIN, Myrasuci Indriani, tampak melepaskan pukulan tipuan di depan net saat laga Tim bola voli putri Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron pada laga Proliga 2023 putaran kedua, minggu ketiga, di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Jakarta BIN berhasil menaklukan juara putaran pertama, Jakarta Pertamina Fastron, dengan skor 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-20, 15-9).

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023, Tim bola voli putri Jakarta BIN berhasil menaklukan juara putaran pertama, Jakarta Pertamina Fastron, dengan skor 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-20, 15-9).

Laga ketat namun menjadi ajang unjuk gengsi bagi Jakarta BIN ini berlangsung seru pada laga Proliga 2023 putaran kedua, minggu ketiga, di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini Jakarta BIN memantapkan diri menuju Final Four dan berada di posisi ketiga dengan raihan point 18.

Jakarta BIN memimpin sejak set pertama pertandingan dengan skor 25-21.

Pemain asing Jakarta BIN, Peiyan Chen tampil sangat apik.

Pemain asal China tersebut berhasil menguasai permainan hingga Jakarta Pertamina Fastron tidak berkutik.

Situasi sempat berbalik, Jakarta BIN tidak bisa membendung serangan dari Jakarta Pertamina Fastron pada set kedua dan ketiga.

Pergantian rotasi pemain di Jakarta BIN ternyata kurang membuahkan hasil sempurna hingga meninggalkan skor 20-25 dan 16-25.

Tim Jakarta BIN meyakini bisa bangkit pada set keempat dan kelima, mereka kembali menguasai permainan atas Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 25-20 dan 15-9. Jakarta BIN dipastikan siap untuk berjuang di Final Four.

Pelatih Jakarta BIN, Octavian menyebut, pertandingan hari ini dilihat untuk Final Four yang bertujuan mencari mental bertanding anak asuhnya.

Walaupun pada beberapa set terjadi kesalahan yang meyebabkan kekalahan, namun Octavian optimistis bisa mempersembahkan kemenangan di Final Four nanti.

"Ini kita lihat untuk Final Four, kita juga banyak rotasi, Alhamdulillah rotasi tadi berjalan walaupun ada kendala semoga pertandingan ini dijadikan kepercayaan diri untuk menghadapi Final Four," kata Octavian, Jumat (17/2/2023).

Sebagai pelatih debutan tim baru, Octavian memberikan penuh kepercayaannya kepada Jakarta BIN untuk mencatatkan sejarah kemenangan baru.

Pemain Jakarta BIN selebrasi setelah mencetak poin lawan Jakarta Popsivo Polwan dalam gelaran Proliga 2023 Malang, di GOR Ken Arok, Malang, Sabtu (11/2/2023). (TRIBUNNEWS/Facundo Chrysnha Pradipha)

"Ini dijadikan acuan untuk kita tim baru, kita juga ingin punya target, punya prestasi, di Final Four anak-anak bisa on fire semua, dan kita sudah masuk final four," ungkap Octavian.

Outside Hitter dari Jakarta BIN, Aulia Suci Nurfadila mengungkapkan, pertandingan melawan Jakarta Pertamina Fastron sempat mengalami sedikit kendala.

Diistirahatkannya Peiyan Chen pada pertengahan set membuat timnya kewalahan, namun dengan begitu timnya bisa mengatasi segala kekurangan dengan cepat.

"Alhamdulillah baik walalaupun ada kendala dikit, mungkin tadi Peiyan Chen dia lagi gaenak badan, kurang fit juga jadi agak turun, kalau tekanan dari lawan tidak ada. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan dan Jakarta BIN juara," tegas Aulia. (*/)