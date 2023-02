Hasil Proliga 2023 Putra: Gilas Lapis Kedua Bhayangkara Presisi, STIN BIN Segel Runner-up Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023, Jakarta BIN finis di posisi dua klasemen sektor putra setelah mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi, Minggu (19/2/2023).

Berlangsung di GOR UNY, Yogykakarta, Jakarta BIN digdaya menggulung Jakarta Bhayangkara Presisi tiga set langsung (25-21-25-18, dan 25-20).

Hasil ini menempatkan Jakarta BIN berhak menduduki posisi dua klasemen akhir babak reguler Proliga 2023.

Mereka membukukan 33 poin yang kemudian diikuti Bhayangkara Presisi lewat raihan 31 angka. Sedangkan singgasana klasemen Proliga 2023 diduduki Jakarta LavAni Allo Bank (38).

Uniknya, kemenangan STIN BIN diukir atas skuad lapis kedua dari Jakarta Bhayangkara Presisi.

Tim voli besutan Toiran Reidel ini mengistirahatkan pemain pilarnya seperti Nizar Zulfikar, Rendy Tamamilang, Hernanda Zulfi, Garrett Muagututia, Daudi Okello hingga Fakhreza Rakha.

Bhayangkara Presisi menurunkan sejumlah pemain yang minim mendapatkan jam terbang seperti Arjuna, Alfin Daniel, Rendy Verdian, hingga Ahmad Gumilar.

Tim Jakarta Bhayangkara Presisi di Proliga 2023 setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax dengan skor telak 3-1, Jumat (3/2/2023). Jakarta Bhayangkara Presisi dilatih pelatih asal Kuba Toiran Reidel (kiri). (Instagram @bhayangkaravoli__)

Kompetisi elite voli Nasional Proliga 2023 akan melanjutkan pertandingan di babak final four yang dimulai di Gresik, 23 Februari mendatang.

Dari tim putra, empat tim yang lolos ke final four meliputi Jakarta LavAni Allo Bank, Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta STIN BIN, dan Surabaya Samator.

Sedangkan sektor putri, kuota final four diisi Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta BIN, Gresik Petrokimia, dan Bandung BJB Tandamata.

Hasil Proliga 2023 Hari Ini

Minggu, 19 Februari

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta BNI 46 (Putra) (3-1) (25-20, 23-25, 25-22 dan

Palembang Bank Sumsel Babel vs Kudus Sukun Badak (Putra) (3-1) (30-28, 22-25, 25-20,22-25 dan 15-13)

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri) (3-0)(25-15, 25-21, 25-23)

Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra) (25-21-25-18, dan 25-20).

Klasemen Proliga 2023 Putra

1. Jakarta LavAni Allo Bank - 38 Poin - 14 Laga

2. Jakarta STIN BIN - 33 Poin - 14 Laga

3. Jakarta Bhayangkara Presisi - 31 Poin - 14 Laga

4. Surabaya BIN Samator - 22 Poin - 14 Laga

5. Jakarta BNI 46 - 17 Poin - 14 Laga

6. Jakarta Pertamina Pertamax - 13 Poin - 14 Laga

7. Palembang Bank Sumsel Babel - 10 Poin - 14 Laga

8. Kudus Sukun Badak - 4 Poin - 14 Laga

(Tribunnews.com/Giri)