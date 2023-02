Komentar Li Jun Hui setelah Jadi Tandem Mohammad Ahsan saat Main di Liga Super Badminton China 2023

TRIBUNNEWS.COM - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang tengah membuat gempat Badminton Lovers China beberapa waktu terakhir.

Duet yang dijuluki The Daddies itu mengikuti ajang bergengsi bernama China Badminton Super League (CBSL) 2023.

Hal menarik tersaji ketika Ahsan/Hendra didapuk untuk masuk ke tim Ruichang Badminton Academy, Senin (20/2/2023).

Kemudian saat tim tersebut berhasil ke final, tak lepas dari peran Ahsan yang dipasangkan dengan Li Jun Hui.

Keduanya dipasangkan dan jadi duet penentu kemenangan untuk Ruichang Badminton Academy saat melawan Shenzhen Yuzhong.

Di mana kala itu Ahsan/Li Jun Hui harus melawan pasangan yang sedang naik daun, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Namun siapa nyana, justru Ahsan/Li Jun Hui bisa tampil beringas dan menumbangkan Liang/Wang.

Adapun skor yang membuktikan kemenangan Ahsan/Li atas Liang/Wang adalah 6-11, 11-4, 11-8, 12-14, 11-5.

Perlu diketahui, format skor pertandingan di CBSL 2023 memang menggunakan format best of five games (11x5).

Dengan kemenangan itu, bisa dikatakan peran Ahsan cukup berpengaruh apik.

Sebab mampu mengantarkan Ruichang Badminton Academy ke babak final yang bergulir pada hari ini Selasa (21/2/2023).

Dilansir dari Badmintonplanet, Li Jun Hui menerangkan kesannya setelah bermain bersama Ahsan sekaligus bisa rengkuh kemenangan.

Uniknya, atlet berparas menawan tersebut menerangkan tidak terlalu fokus dalam berkomunikasi dengan Ahsan.

Terlebih obrolan soal taktik dan strategi pun, keduanya tidak begitu mementingkan hal tersebut.

Jun Hui hanya berbekal pengalamannya yang pernah berlaga melawan Ahsan dan mempelajari gaya bermainnya.

"Saya tidak terlalu fokus berkomunikasi dengan Ahsan tentang taktik dan strategi permainan sebelum pertandingan," kata Li Jun Hui.

"Tetapi, saya sudah pernah melawannya di turnamen internasional."

"Jadi, saya tahu (hafal) bagaimana gaya permainannya dan saya hanya berusaha beradaptasi dan mengikuti ritmenya selama pertandingan," katanya mengakhiri. (*)

(Tribunnews.com/Niken)