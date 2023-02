Ranking BWF Leo/Daniel Turun Jelang All England 2023, Taji The Babbies Dinanti di Birmingham

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Ranking BWF Leo/Daniel Mlorot Jelang All England 2023, Taji The Babbies Dinanti di Birmingham - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meluapkan kegembiraab setelah mengalahkan melawan wakil china, He Ji Ting/Zhou Hao Dong pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Leo/Daniel berhasil meraih juara setelah bermain dua set dengan skor 21-17 dan 21-16. TRIBUNNEWS/HERUDIN