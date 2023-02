Lawan Jakarta BIN di Laga Pembuka Final Four Proliga 2023, Bandung BJB Tandamata Siap Tampil All Out

Selebrasi tim voli Bandung BJB Tandamata setelah meraih poin dari Jakarta Elektrik PLN pada putaran kedua Proliga 2023, GOR Ken Arok, Malang, Minggu (12/2/2023). Bandung BJB Tandamata mengaku siap tampil all out saat menghadapi Jakarta BIN di partai pembuka final four Proliga 2023.

Seperti yang diketahui, duel Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN akan tersaji hari ini, Kamis (23/2/2023) pukul 16.00 WIB di GOR Tri Dharma, Gresik.

Pertemuan ini bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya Bandung BJB Tandamata dan Jakarta BIN telah bersua di babak regular.

Kedua tim pun saling mengalahkan satu sama lain.

(Kiri ke kanan) Tiara Sanger Putri Andya, Tanisa Nurmazakia, Sari Hartati, Kemuning Dyah Ayu dan Shella Bernadetha berada di bench Bandung BJB Tandamata saat laga Proliga 2023 Malang melawan Jakarta Elektrik PLN di GOR Ken Arok, Jawa Timur, Minggu (12/2/2023). Bandung BJB Tandamata mengaku siap tampil all out saat menghadapi Jakarta BIN di partai pembuka final four Proliga 2023.(Tribunnews.com/Drajat Sugiri)

Pada putaran pertama, Bandung BJB Tandamata sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0 (25-16, 25-19, 25-16).

Tak ingin mengulang kekalahan, Jakarta BIN akhirnya sukses membalaskan dendamnya di putaran kedua, dimana mereka mengalahkan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-22).

Kembali bertemu Jakarta BIN, juara Proliga 2022 itu lantas mengusung misi meraih kemenangan.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Manajer Bandung BJB Tandamata, Ayi Subarna.

Siap Tampil All Out

Melansir TribunJabar, Ayi Subarna mengaku bahwa timnya siap tampil all out di partai pertama final four melawan Jakarta BIN nanti.

Namun, ia juga tak menampik jika semua tim yang lolos ke final four memiliki performa yang bagus.

"Start awal harus siap all out dan harus menang, karena itu poin untuk masuk final."

"Semua tim yang masuk final four semua tim bagus."

"Semua tim ini pasti sudah mempersiapkan mental dan team work-nya," kata Ayi.