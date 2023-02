Atlet Binaraga Wanita Eva Irawan Tuai Prestasi di IFBB Orchid Pro Show Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atlet binaraga wanita Eva Irawan menuai prestasi di ajang internasional IFBB Orchid Pro Show di Singapura belum lama ini.

Mewakili Indonesia, Eva menempati posisi ketujuh di kelas Figure Pro.

Capaian itu cukup membanggakan mengingat Eva bersaing dengan 15 peserta dari 10 negara, yakni Amerika Serikat, Italia, Australia, China, Taiwan, Korea, Jepang, Hongkong, Singapura, Philipina.

"Rasanya senang banget dan bangga pastinya, karena peserta yang mengikuti perlombaan ini adalah perwakilan terbaik dari masing-masing negara tersebut. Jadi bisa dibilang ini pertarungan antara best of the best," ucap Eva kepada awak media.

Ia berharap pacapaiannya itu bisa menginpirasi negerasi muda untuk berprestasi di tingkat internasional. Khususnya dalam olahraga binaraga.

"Yang ingin aku sampaikan teruslah berjuang meraih mimpimu dalam bidang apapun. Jangan pernah menyerah jangan pernah putus asa," lanjut Eva.

Ia percaya kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah tak akan mengkhianati hasil.

"Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai anak-anak yang hebat, tangguh, mampu bersaing, dan tidak kalah dengan anak-anak muda dari negara lain," tandasnya.

IFBB Orchid Pro Show merupakan ajang bergengsi olahraga binaraga. Sebab, ajang itu bisa menjadi tiket untuk mengikuti kompetisi lebih tinggi, yakni Olympia.