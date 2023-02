Info Harga Tiket Final Four Proliga 2023 Seri Semarang: Termurah Rp 100 Ribu, Hanya Dijual Offline

Pemain Jakarta Bhayangkara Presisi, Nizar Zulfikar (kanan kedua) dan Yuda Mardiansyah (kanan ketiga) melalukan blocking smash pada pertandingan final four Proliga 2023 seri Gresik melawan Jakarta LavAni di GOR Tri Dharma, Minggu (26/2/2023) Info harga tiket final four Proliga 2023 seri Semarang yang bakal berlangsung mulai Kamis (2/3/2023) hingga Minggu (5/3/2023), termurah Rp 100 ribu dan hanya dijual secara offline.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut info harga tiket final four Proliga 2023 seri Semarang yang bakal berlangsung mulai Kamis (2/3/2023) hingga Minggu (5/3/2023).

Seperti yang diketahui, pertandingan final four Proliga 2023 seri Semarang akan diadakan di GOR Jatidiri.

Para pecinta bola voli di Tanah Air pun bisa menyaksikan pertandingan Proliga 2023 seri Semarang secara langsung.

Nantinya, para penonton bisa membeli tiket final four Proliga 2023 seri Semarang secara offline alias on the spot.

Harga tiket final four Proliga 2023 seri Semarang terbagi dalam dua kategori, yakni Rp 100 ribu untuk reguler dan Rp 250 ribu bagi kelas VIP.

Harga Tiket Final Four Proliga 2023 Seri Semarang

- VIP: Rp 250 Ribu

- Reguler: Rp 100 Ribu

Cara Pembelian dan Ketentuan

- Penjualan tiket final four Proliga 2023 seri Semarang hanya dilakukan secara offline, alias on the spot.

- Calon pembeli tidak bisa membeli di lain hari.

- Pembelian tiket dapat dilakukan langsung di GOR Jatidiri, Semarang.

- Penjualan tiket final four Proliga 2023 seri Semarang dimulai pukul 09.00 WIB.

- Calon pembeli hanya bisa membeli sebanyak dua tiket per orang.