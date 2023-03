Hasil Proliga 2023: Bhayangkara Presisi Menang Perdana di Final Four, Surabaya BIN Samator Terpuruk

Tribunnews.com/Guruh

Outside Hitter Jakarta Bhayangkara Presisi (#18) Garrett Muagututia dan Opposite Daudi Okello (#4) berbincang setelah time out diambil Jakarta Bhayangkara Presisi di set kedua babak Final Four Proliga 2023 di GOR Jatidiri, Semarang, Kamis (2/3/2023). Jakarta Bhayangkara Presisi akhirnya raih kemenangan perdana di final four Proliga 2023. Sedangkan Surabaya BIN Samator, mereka semakin terpuruk.