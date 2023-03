MotoGP 2023 - Sisi Langka Marc Marquez yang Tak Dimiliki Valentino Rossi Versi Lorenzo

TRIBUNNEWS.COM - Ada satu keunggulan khusus dari Marc Marquez yang bahkan tak dimiliki oleh para rider Fantastic Four.

Legenda MotoGP asal Spanyol, Jorge Lorenzo memandang Marc Marquez mempunyai kelebihan beda dari yang lain.

Bahkan sekalipun jika dikomprasikan dengan pembalap era Fantastic Four seperti, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner dan Jorge Lorenzo sendiri.

Lorenzo yang sudah pernah melakukan duel dengan keempat rider tersebut, menilai ada sisi unik yang dimiliki setiap rider. Namun yang dia anggap paling langka ialah Marc Marquez.

Menurutnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- merupakan rider yang tak pernah mengenal takut dalam mengalami insiden kecelakaan.

Hal tersebut yang kemudian membuat Marc Marquez mempunyai gaya balap yang agresif. Bahkan cenderung membahayakan dirinya dan rider lain ketika menggeber kuda besi di atas lintasan.

"Rossi sangat cerdas, dia tahu bagaimana berimprovisasi dengan sangat baik dalam setiap situasi selama balapan," buka Jorge Lorenzo, dikutip dari Motosan.

"Sulit untuk mengalahkan dia dalam battle one on one," sambung juara dunia MotoGP tiga kali.

"Namun akan berbeda jika kita berbicara soal Marc Marquez. Dia memiliki keunggulan yang tak mungkin ada di pembalap lain," sambung pria yang terkenal dengan julukan X-Fuera.

"Dia tidak pernah takut jatuh atau mengalami kecelakaan hebat saat balapan. Ini bukan hal yang gampang dan tak ada pembalap yang seperti itu," sambung Jorge Lorenzo.

Antonio Brufau (Kiri), CEO dan Chairman Repsol, melihat pembalap MotoGP Spanyol Tim Repsol Honda Marc Marquez (Kiri) dan Joan Mir menaiki motor RC213V baru mereka selama presentasi Tim Repsol Honda untuk musim Grand Prix Sepeda Motor 2023 mendatang, di Madrid pada 22 Februari 2023. Pierre-Philippe Marcou / AFP (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Gaya balap Marc Marquez yang agresif memang mengundang banyak kontra, meski tak sedikit juga yang memberikan dukungan.

Khususnya di kalangan pembalap, agresifitas Marquez ketika melakukan overtake kerap kali membahayakan pembalap lain. Tak heran jika kemudian tingkat kecelakaan yang dialami Marquez juga tergolong tinggi.

Namun gaya balap inilah yang endingnya membawa nama The Baby Alien membumbung tinggi di jagad MotoGP.

Dia selalu menge-push atau mendorong kecepatan RC213V hingga batas limit. Buktinya, sejak debut di kelas para raja, Marquez telah mengantongi enam gelar juara dunia.