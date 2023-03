Kargo Dan Sparepart Khusus Balapan Motor Dunia WSBK 2023 Mandalika Ditangani APlog

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK – Kejuaraan World Superbike (WSBK) Indonesian Round 2 tahun 2023 telah selesai digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 3-5 Maret 2023.

Persaingan antar pembalap dalam menjadi yang tercepat di Mandalika International Street Circuit sejak Jumat, 3 Maret 2023 berjalan cukup ketat dan kompetitif.

Juara bertahan WSBK, pembalap Aruba.it Racing–Ducati, Alvaro Bautista, berhasil mencatatkan kemenangan beruntun di dua race di ajang WSBK Mandalika 2023.



Angkasa Pura Logistik (APLog), subsidiari PT Angkasa Pura I, sebagai official partner PT MGPA dalam penanganan kargo spare part dan alat pendukung race equipment lainnya baik saat penanganan kedatangan kargo juga kepulangan kargo WSBK Mandalika juga ikut memeriahkan event ini melalui pemberitaan media dan media sosial melalui program “APLog Mandalika Series 2023” yang merupakan program spesial APLog untuk menyambut serangkaian acara WSBK Mandalika Th 2023.



Setelah balapan selesai digelar, proses logistik (Outbound) Even Balapan WSBK Mandalika Th 2023 dilakukan secara bertahap dimulai sejak tanggal 5 – 8 Maret 2023. Seluruh race equipment dipersiapkan dari Sirkuit Mandalika untuk dilakukan pemeriksaan oleh Instansi Bea & Cukai dan Instansi terkait lainnya. Kemudian pengecekan jumlah dan berat kargo yang dilakukan di Sirkuit Mandalika, lalu dibawa menuju ke Terminal Kargo APLog di Bandara Udara Internasional Lombok.



Direktur Utama APLog, Danny P Thaharsyah, mengatakan pada saat ini kami sedang melakukan proses built up di Sirkuit Mandalika dan dilakukan proses pemeriksaan oleh Bea Cukai dan pemeriksaan keamanan penerbangan dari Kementerian Perhubungan untuk dikirimkan ke Terminal Kargo APLog terlebih dahulu, seluruh kargo dari WSBK akan segera kami shipment ke tujuan berikutnya yaitu Barcelona dengan total (Outbound) kurang lebih 160 ton melalui jalur udara dan jalur laut.



Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Ibu Kitty Kartika, menghadiri langsung proses built in kargo yang dilakukan oleh APLog untuk dikirim keluar dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ke tujuan selanjutnya yaitu Barcelona. Beliau mengatakan peran Bea Cukai dalam ajang WSBK 2023 berkaitan dengan fungsi Bea Cukai Mataram sebagai trade facilitator.

"Untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai fasilitator perdagangan, kami memberikan fasilitas baik fiskal maupun prosedural dalam mendukung penanganan importasi barang (logistik) untuk keperluan event di Mandalika. Peran Bea Cukai Mataram adalah dari sisi pengawasan dan pelayanan, dengan melakukan pemeriksaan fisik, baik saat barang impor tiba maupun saat barang diekspor kembali,” ujarnya, Selasa (7/3/2023).



Direktur Utama MGPA, Bapak Priandhi Satria, menyampaikan “WSBK Indonesian Round 2023 diselenggarakan berjarak empat bulan dari race sebelumnya pada November 2022."

Hal ini merupakan tantangan bagi kami, namun dengan persiapan yang matang kami berhasil menyelenggarakan event ini dengan baik bahkan jumlah audiens yang hadir di Sirkuit dalam tiga hari ini mencapai 59.251 penonton.

”Jumlah audiens tersebut merupakan peningkatan sekitar 14,76 persen dari audiens atau total penonton pada tahun 2022 sebanyak 51.629 orang. Sinergi yang diberikan semua pihak dalam mendukung pelaksanaan WSBK Mandalika Th 2023 agar berjalan lancar, aman dan tentunya membawa dampak positif baik dari segi ekonomi maupun citra Indonesia dimata dunia," jelasnya.



APLog dengan visi Leading Logistics Partner membuktikan keberhasilan dan komitmennya untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dan terintegrasi dalam sektor logistik.

Mencakupi ground handling mulai dari barang masuk hingga handling yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Melanjutkan kepercayaan dan apresiasi atas kompetensi APLog dalam penanganan logistik pada Even Balapan World Superbike (WSBK) Mandalika sejak tahun 2021 hingga saat ini, juga sebagai bentuk dukungan APLog dalam mendukung program pemerintah dalam memajukan pariwisata dari tanah air.