Hasil dan Klasemen Final Four Proliga 2023: Rekor Manis Jakarta LavAni, Bandung BJB Berseri di Solo

Tribunnews/Hafidh Rizky

Outside Hitter Jakarta LavAni Allo Bank, Fahry Septian Putratama melakukan smash tajam ke arah pertahanan Bhayangkara Presisi pada pertandingan Final Four Proliga 2023 di Gor Sritex Arena Solo, Jumat (10/3/2023). Kepastian Jakarta LavAni lolos ke Grand Final menjadi salah satu fokus pada rekap hasil dan klasemen final four Proliga 2023 hari ini, Jumat (10/3/2023).