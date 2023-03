Kemeriahan Final Four Proliga 2023 Solo, Puluhan Penonton Nobar di Area GOR Sritex

Tribunnews/Rochmat Purnomo

Puluhan orang nonton bareng Final Four Proliga 2023 Solo di luar Gor Sritex, Jumat (10/3) petang WIB. Dua pertandingan final four Proliga 2023 hari ini meliputi Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank dan Jakarta Pertamina Fastron menghadapi Jakarta BIN.