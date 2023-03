Berlari Sejauh 3 Km Atau Bersepeda Sejauh 15 Km Masyarakat Sudah Bisa Menikmati Kopi Di Jabodetabek

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah platform penyelenggara acara virtual run & ride asli Indonesia, Cause ID terus gencar memberikan motivasi menjalani gaya hidup sehat bagi masyarakat Indonesia.

Melalui program 'Move For Coffee' Cause ID memberikan penyemangat kepada masyarakat untuk rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat.

Guna menyukseskan program Move For Coffee, Cause ID menggandeng berbagai partner kedai kopi baru mulai dari Pulau Jawa hingga ke seluruh Indonesia.

Hanya dengan berlari sejauh 3 kilometer atau bersepeda sejauh 15 kilometer, masyarakat sudah bisa menikmati kopi dengan potongan harga mulai dari 20 persen.

Program ini sudah berjalan sejak bulan Januari 2023 dengan menggandeng berbagai partner kedai kopi dari daerah Jabodetabek.

Ilustrasi peserta lari (WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

Kini, program Move For Coffee memperluas jangkauan programnya hingga ke seluruh Indonesia, seperti:

Di Bandung: LSD Coffee, Marka Coffee & Kitchen, Kopi Cantel Bandung.

Semarang: Seruni Lounge.

Sumedang: Curio Coffee Shop.

Medan: Ruang Kopi Koju Marelan, Ruang Kopi Koju Cemara dan Ruang Kopi Koju Johor.

Tidak berhenti sampai di situ, kedai partner di daerah Jakarta dan sekitarnya juga semakin bertambah banyak, seperti:

Di Jakarta: Araneo Coffee, Kopi Kemara, Kopi Ribur, Kopi Cantel Jakarta dan Sudut Satu Tanjung Duren.

Tangerang: Little Boy Coffee Cirendeu, The Locals Coffee dan Sudut Satu Vanya Park Lakeside

Di Bekasi & Bogor: Gerobak Kopi Bang Raden Galaxy, Gerobak Kopi Bang Raden Bekasi Timur dan Prolog Kopi.

“Ekspansi ini kami lakukan agar bisa menjangkau lebih banyak daerah lagi, karena kami menerima berbagai request dari audience kami yang tinggal di daerah pulau Jawa hingga luar pulau Jawa. Besar harapan kami, dengan ekspansi ini, akan ada lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang terdorong untuk mulai menjalani gaya hidup sehat dan menjadikan keputusan tersebut terasa rewarding dengan segelas kopi yang enak.” tulis Enrico Hugo, selaku CEO dari Cause ID, Rabu (15/3/2023).

Hugo mengatakan jumlah mitra Move For Coffee masih akan terus bertambah dengan target 250 partner pada akhir 2023 ini.

Jika Anda tertarik untuk menjadi partner Cause ID atau ingin memberikan rekomendasi kedai kopi favorit di daerah Anda, Anda dapat menghubungi Cause ID melalui halaman Move For Coffee di website Cause ID maupun melalui email cs@cause.id atau media sosial Instagram @causeid.