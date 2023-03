Website PBSI

Jadwal All England 2023 Hari Ini Mulai Jam 17.00: Fajar/Rian vs Bagas/Fikri, Live INews TV & RCTI+ - Jadwal Badminton All England 2023 Hari Ini Mulai Jam 17.00: Fajar/Rian vs Bagas/Fikri, Live INews TV - Ganda putra unggulan utama dari Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ketika tengah beraksi di babak 16 besar All England 2023, Kamis (16/3/2023).