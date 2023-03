Hasil Final All England 2023: Fajar/Rian Amankan Gelar Juara Perdana seusai Kalahkan The Daddies

Ekspresi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ganda putra nomor 1 dunia setelah memastikan kemenangan di babak perdana All England 2023 dari Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea), Rabu (15/3/2023). Hasil final All England 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto menjadi juara setelah mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Minggu (19/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Duel sesama pasangan ganda putra Indonesia di final All England 2023 berakhir dengan kemenangan bagi Fajar Alfian/Rian Ardianto, Minggu (19/3/2023).

Hasil final All England 2023 di laga antara Fajar Alfian/Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berakhir dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam waktu 34 menit.

Kemenangan ini mengantarkan Fajar/Rian untuk merengkuh gelar All England pertama mereka di sepanjang karier.

Sementara itu bagi The Daddies (Ahsan/Hendra) kekalahan ini membuat mereka berstatus sebagai runner-up di dua turnamen All England beruntun.

Secara umum, ini adalah runner-up kedelapan bagi The Daddies di delapan final terakhir mereka.

Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, saat bertanding melawan wakil Korea Selatan, Kang Ming-hyuk/Seo Seung-jae, dalam babak 32 besar All England 2023 pada Rabu (15/3/2023). Hasil final All England 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto menjadi juara setelah mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Minggu (19/3/2023). (Dok. PBSI)

Jalannya Laga

Final All England 2023 di sektor ganda putra antara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Fajar Alfian/Rian Ardianto dimulai dengan tempo tak terlalu cepat.

Meski demikian, mayoritas jual beli pukulan terjadi di depan net.

Bola-bola setengah dari kedua kubu sejauh ini menjadi senjata utama.

Fajar/Rian bisa mengendalikan laga sedikit lebih baik.

Mereka bisa menerka penempatan bola dari Ahsan/Hendra.

Mereka unggul dengan skor 11-7.

Setelah interval, The Daddies mencoba mendekat.

Mereka perlahan menipiskan skor di angka 14-12.