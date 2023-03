Jadwal Final Proliga 2023 Putra: LavAni vs Bhayangkara Presisi Berebut Tahta Raja Voli, Siapa MVP?

Tribunnews/Hafidh Rizky

Outside Hitter Jakarta Bhayangkara Presisi Rendy Tamamilang malukan lompatan bersiap kirimkan smash keras ke arah pertahanan LavAni Allow Bank. Jadwal final Proliga 2023 putra Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi pukul 17.00 WIB, lalu pengumuman pemain terbaik alias MVP