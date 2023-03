Peluang Dimas Saputra dan Rendy Tamamilang Main di Liga Korea Selatan, Gaji per Musim Rp 1,5 Miliar

Outside Hitter Jakarta Bhayangkara Presisi Rendy Tamamilang malukan lompatan bersiap kirimkan smash keras ke arah pertahanan LavAni Allow Bank pada gelaran Final Four Proliga 2023 di Gor Sritex Arena Solo, Jumat (10/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Tak masuk dalam skuad Timnas voli putra Indonesia untuk SEA Games 2023 menghadirkan berkah tersendiri bagi Dimas Saputra dan Rendy Tamamilang.

Pevoli Indonesia Dimas Saputra maupun Rendy Tamamilang berpeluang untuk tampil di kompetisi bola voli Korea Selatan atau lebih dikenal dengan V-League untuk musim depan.

Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) menetapkan kuota satu pemain asing dan satu pemain Asia di setiap klub yang akan berkompetisi pada musim 2023/2024.

Pemilihan pemain Asia akan dilakukan proses melalui try out atau uji coba.

Para kandidat datang dari 10 Negara yang termasuk Taiwan, Hong Kong, Jepang, Myanmar, Mongolia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Total ada 34 pevoli putra dan 24 pevoli putri dari kesepuluh negara itu yang dijadwalkan untuk mengikuti try out.

Indonesia mendapatkan undangan untuk 10 pevoli.

Mereka adalah Rivan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Rendy Tamamilang pada sektor putra.

Kemudian pada sektor putri ada Megawati Hangestri Pertiwi, Wilda Nurfadhilah Sugandi, dan Mediol Stiovanny Yoku.

Nantinya para pemain harus kembali mendaftar untuk memastikan partisipasinya sebelum terlibat dalam uji coba untuk menunjukkan kualitas mereka.

Setelah dinyatakan lulus try out, baru pemain akan dipilih oleh klub-klub yang tertarik untuk meminang mereka.

Try out direncanakan akan digelar pada 25 hingga 27 April bagi pevoli putra di Jeju Halla Gymnasium, sedangkan try out pevoli putri pada 21 April.

Dilihat dari tanggal, uji coba tersebut akan berbarengan dengan pemusatan latihan tim nasional voli Indonesia jelang SEA Games 2023.

Hanya Dimas Saputra dan Rendy Tamamilang yang tidak terhalang panggilan tugas negara untuk melakoni uji coba di Negeri Ginseng.