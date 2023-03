Gaya Fajar/Rian di Acara Pernikahan Valen/Kevin, Dapat Ucapan Terima Kasih dari Hary Tanoesoedibjo

TRIBUNNEWS.COM- Ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tampil necis di Acara pernikahan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Valencia Tanoesoedibjo di Paris, Kamis (23/3/2023).

Memakai jas, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tampil rapi lengkap dengan memakai dasi kupu-kupu.

Kehadiran Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mendapat apresiasi dari Hary Tanoesoedibjo yang menjadi mertua dari Kevin Sanjaya.

Hary Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih kepada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan juga Hans Saleh atas kontribusi mereka yang menurut Hary Tanoesoedibjo begitu terhormat.

"Thanks to the three gentlemen for such a respectful contribution (Terima kasih kepada ketiga pria tersebut atas kontribusi yang begitu terhormat, Red)," tulis Hary Tanoesoedibjo sambil menuliskan tagar Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto.

Sebelumnya saat gladi bersih pernikahan Valen/Kevin, Hary Tanoesoedibjo juga sempat berfoto bersama dengan Fajar Alfian dan M. Rian Ardianto (Juara Ganda Putra #1 Dunia & Juara All England 2023) dan Hans Saleh, Country Head Garena Indonesia saat gladi bersih pernikahan Valen/Kevin.

Hadirnya Fajar/Rian di pesta pernikahan Kevin Sanjaya terlihat dari akun Instagram Kevin, Fajar, dan Rian.

Fajar/Rian kompak membagikan foto bersama Kevin serta caption berisi ucapan selamat.

"Selamat menempuh hidup baru bro," tulis Fajar dalam caption story Instagram.

"Happy Wedding (Selamat menikah)," tulis Rian dalam caption story Instagram.

Jika dilihat dari postingan ketiga pemain bulu tangkis itu, tak ada rekannya yang lain.