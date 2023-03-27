MotoGP

Jadwal MotoGP Argentina 2023 & Jam Tayang Trans7, Marc Marquez Absen, Taji Bagnaia Kembali Dinanti

Simak berikut ini jadwal MotoGP Argentina 2023 yang akan ditayangkan di Trans7 dan Marc Marquez dipastikan absen balapan di Negeri Leo Messi.

Penulis: Niken Thalia
zoom-inlihat foto Jadwal MotoGP Argentina 2023 & Jam Tayang Trans7, Marc Marquez Absen, Taji Bagnaia Kembali Dinanti
AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA
Jadwal MotoGP Argentina 2023 & Jam Tayang Trans7, Marc Marquez Absen, Taji Bagnaia Dinanti - Pebalap berkompetisi di awal balapan MotoGP Grand Prix Portugal di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao, pada 26 Maret 2023. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal MotoGP Argentina 2023 yang bakal jadi race kedua musim ini di Negeri Leo Messi.

Balapan kelas premier MotoGP akan dihelat di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina mulai hari Jumat (31/3/2023) sampai Minggu (3/4/2023).

Marc Marquez dipastikan absen dalam balapan tersebut dan menarik dinanti taji Francesco Bagnaia usai menang di Portugal.

Gelaran MotoGP Argentina 2023 dapat disaksikan melalui tayangan Trans7 pukul 00.00 WIB.

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Pebalap Honda asal Spanyol Marc Marquez (kanan) memeriksa pebalap Aprilia Portugal Miguel Oliveira setelah terjatuh saat balapan MotoGP Grand Prix Portugal di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao, pada 26 Maret 2023. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Pebalap Honda asal Spanyol Marc Marquez (kanan) memeriksa pebalap Aprilia Portugal Miguel Oliveira setelah terjatuh saat balapan MotoGP Grand Prix Portugal di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao, pada 26 Maret 2023. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Jadwal MotoGP Argentina 2023

Jumat, 31 Maret

Pukul 19.00 - 19.35 WIB - Practice 1 Moto3

Pukul 19.50 - 20.30 WIB - Practice 1 Moto2

Pukul 20.45 - 21.30 WIB - Practice 1 MotoGP

Pukul 23.15 - 23.50 WIB - Practice 2 Moto3

Sabtu, 1 April

Pukul 00.05 - 00.45 WIB - Practice 2 Moto2

Pukul 01.00 - 02.00 WIB - Practice 2 MotoGP

Pukul 18.40 - 19.10 WIB - Practice 3 Moto3

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
MotoGP
jadwal MotoGP
MotoGP Argentina
Live Streaming Trans7
Marc Marquez
Francesco Bagnaia
Sirkuit Termas de Rio Hondo
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