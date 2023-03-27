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Jadwal MotoGP Argentina 2023 & Jam Tayang Trans7, Marc Marquez Absen, Taji Bagnaia Kembali Dinanti
Simak berikut ini jadwal MotoGP Argentina 2023 yang akan ditayangkan di Trans7 dan Marc Marquez dipastikan absen balapan di Negeri Leo Messi.
Penulis:
Niken Thalia
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal MotoGP Argentina 2023 yang bakal jadi race kedua musim ini di Negeri Leo Messi.
Balapan kelas premier MotoGP akan dihelat di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina mulai hari Jumat (31/3/2023) sampai Minggu (3/4/2023).
Marc Marquez dipastikan absen dalam balapan tersebut dan menarik dinanti taji Francesco Bagnaia usai menang di Portugal.
Gelaran MotoGP Argentina 2023 dapat disaksikan melalui tayangan Trans7 pukul 00.00 WIB.
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Jadwal MotoGP Argentina 2023
Jumat, 31 Maret
Pukul 19.00 - 19.35 WIB - Practice 1 Moto3
Pukul 19.50 - 20.30 WIB - Practice 1 Moto2
Pukul 20.45 - 21.30 WIB - Practice 1 MotoGP
Pukul 23.15 - 23.50 WIB - Practice 2 Moto3
Sabtu, 1 April
Pukul 00.05 - 00.45 WIB - Practice 2 Moto2
Pukul 01.00 - 02.00 WIB - Practice 2 MotoGP
Pukul 18.40 - 19.10 WIB - Practice 3 Moto3
Sumber: TribunSolo.com
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