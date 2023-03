4 Srikandi Voli Debutan Timnas Indonesia di SEA Games 2023 - Myrasuci In, Shella Out

TRIBUNNEWS.COM - Ada empat pevoli debutan dari 14 daftar pemain Timnas Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023 Kamboja, awal Mei mendatang.

Federasi Tertinggi Bola Voli Indonesia (PBVSI) telah merilis skuad Timnas voli putri Indonesia yang diumumkan pada, Rabu (29/3/2023) dini hari WIB.

Dari 14 pemain, Alim Suseno sebagai pelatih memanggil beberapa pemain 'anyar' dalam skuad Timnas voli putri Indonesia.

Yang paling menarik atensi dari pemanggilan skuad Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 kali ini tidak adanya nama Shella Bernadetha dan Yolla Yuliana. Di mana sepanjang Proliga 2023 memang tampil mengesankan.

Daftar nama atlet dan ofisial pelatnas Bola Voli Sea Games Kamboja (PP PBVSI)

Pemanggilan meliputi dua opposite hitter, empat outside hitter, dan tiga middle blocker. Sementara sisanya yakni tiga setter dan dua libero.

Pevoli berpengalaman seperti Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi, Tisya Amalia, Megawati Hangestri dan Nandita Ayu Salsabila masih menjadi andalan Srikandi Voli Indonesia untuk SEA Games 2023.

Selain itu PBVSI memanggil para pemain yang mendapat penghargaan individu pada Proliga 2023.

Mereka yaitu Myrasuci Indriani (Best Blocker), Yulis Indahyani (Best Libero), Arneta Putri Amelian (Best Setter), dan Mediol Stiovanny Yoku (MVP).

Satu di antara fakta menarik dari pemanggilan kali ini ialah hadirnya empat pemain debutan yang kali pertama akan berkiprah di gelaran SEA Games.

-Mediol Stiovanny Yoku

Outside Hitter asal Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia ini memang pernah menggunakan jersey Timnas Indonesia. Tepatnya saat Mediol berlaga di ASEAN Grand Prix 2022.

Namun sepanjang kariernya sebagai pevoli profesional, ini untuk kali pertama bagi Mediol tampil membela Merah-Putih untuk helatan SEA Games.

Mediol tak sendiri dari Gresik Petrokimia, Hany Budiarti yang merupakan rekan setim Mediol masuk dalam pemanggilan,.

-Myrasuci Indriani