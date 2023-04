Turnamen Catur Cepat Japfa Ramadhan Cup 2023 Diikuti 397 Pecatur 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 397 pecatur ambil bagian pada kejuaraan yang digelar PB Percasi bersama PT Japfa Comfeed Indonesia.

Turnamen Catur Cepat Japfa Ramadhan Cup 2023 yang berlangsung di Wisma Kemenpora Jakarta, 8-9 April 2023 itu menyediakan total hadiah 65 Juta.

Turnamen Catur Cepat Japfa Ramadhan Cup 2023, dibuka secara resmi oleh Kabid Organisasi PB Percasi, Laksamana Muda TNI A Rivai, mewakili Ketua Umum PB Percasi, GM Utut Adianto yang berhalangan hadir.

“Even ini momentum yang baik untuk membangun silahturahmi, sekaligus mencetak kader pecatur masa mendatang,” ungkap A. Rivai, seusai membuka turnamen ini, Sabtu (8/4/2023) petang.

Atas nama PB Percasi, A Rivai mengucapkan terimakasih kepada PT Japfa Comfeed yang telah 10 kali konsisten mensponsori ramadhan Cup.

”Pak Utut berhalangan hadir dan kami diminta mewakili beliau untuk acara membuka acara ini. Kami juga ucapkan terimakasih banyak kepada Japfa yang telah konsisten mensponsori acara ini,” tutur Rivai.

Vice President Head of Social Investment PT Japfa Comfeed Indonesia, R Artsanti Alif, dalam sambutannya mengatakan, Japfa konsisten membina catur terutama usia muda melalui Japfa for Kids yang ada di tujuh Kota. Japfa For Kids, kata ia merupakan kegiatan pelatihan catur untuk anak-anak.

“Kami berharap dari Program Japfa For Kids ini lahir pecatur-pecatur andal yang berprestasi,” katanya.

Sementara itu, H Ricardo. SE, Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Catur Cepat Japfa Ramadhan Cup 2023, mengatakan selain dikuti 397 pecatur even ini juga melibatkan pecatur top Indonesia. Diantaranya. Fide Master Tirta Candra dan GM Cerdas Baru.

“Turnamen ini tetap meriah dengan dihadiri pecatur-pecatur sekelas GM, MI, FM, serta MN, ” jelas Ricardo yang juga Caleg DPRD dari PDI-P itu.

Turnamen Catur Cepat Japfa Ramadhan Cup 2023 berlangsung dalam sembilan babak, mempertandingkan lima katagori, yaitu katagori Terbuka, katagori Junior U-16, katagori Junior U-12, katagori Terbaik Putri Junior U-16 dan katagori Terbaik Putri Junior U-12.