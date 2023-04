Sibuk Persiapan SEA Games 2023, Wilda Nurfadhilah Akui Tak Tahu soal Try Out di Liga Korea Selatan

TRIBUNNEWS.COM - Pevoli Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023, Wilda Nurfadhilah Sugandi mengaku tak tahu menahu soal try out atau seleksi untuk kompetisi Liga Korea Selatan (V-League).

Wilda Nurfadhilah yang masuk dalam daftar 14 pemain Timnas voli putri Indonesia untuk SEA Games 2023 mengaku fokus kepada persiapan timnya.

Terlebih rentan waktu untuk SEA Games 2023 dan seleksi pemain Liga bola voli Korea Selatan juga terbilang mepet.

Baca juga: Kabar Bola Voli Nasional: Dony Haryono Kirim Salam Perpisahan ke Nagano, Wilda Beri Pesan Semangat

Sebagaimana yang diketahui Indonesia mendapatkan undangan untuk 10 pevoli melakukan try out. Ini menjadi program yang dijalankan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) untuk menjaring pemain asing.

Mereka adalah Rivan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Rendy Tamamilang pada sektor putra.

Kemudian pada sektor putri ada Megawati Hangestri Pertiwi, Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi, dan Mediol Stiovanny Yoku.

Nantinya para pemain harus kembali mendaftar untuk memastikan partisipasinya sebelum terlibat dalam uji coba untuk menunjukkan kualitas mereka.

Siti Wilda Nurfadhilah Sugandi, pevoli asal Jawa Barat yang pada Proliga 2023 membela klub asal Jawa Barat, Bandung BJB Tandamata. (Instagram @wildanurfadhilahh)

Setelah dinyatakan lulus try out, baru pemain akan dipilih oleh klub-klub yang tertarik untuk meminang mereka.

Try out direncanakan akan digelar pada 25 hingga 27 April bagi pevoli putra di Jeju Halla Gymnasium, sedangkan try out pevoli putri pada 21 April.

Jika melihat tanggal, uji coba tersebut akan berbarengan dengan pemusatan latihan tim nasional voli Indonesia jelang SEA Games 2023.

Wilda menyebut dirinya tak tahu menahu soal agenda try-out yang melibatkan dirinya. Dia menyebut saat fokusnya sekarang ialah untuk membawa Timnas Indonesia tampil maksimal di SEA Games 2023.

"Kalau try-out di Korea itu enggah tau aku teh," buka Wilda Nurfadhilah dalam sesi live di media sosial instagramnya, Minggu (9/4/2023).

"Saat ini fokus dulu ke SEA Games. Soalnya April ini kita fokus ke latihan, jadi enggak bisa ke mana-mana," sambungnya.

"April kita dril latihan, terus awal Mei InsyaAllah berangkat ke Kamboja," terang pevoli yang pada Proliga 2023 membela Bandung BJB Tandamata.