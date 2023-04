Jadwal Lengkap Badminton Piala Sudirman 2023, Kanada jadi Ujian Awal Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) telah merilis jadwal lengkap turnamen badminton Piala Sudirman 2023, Indonesia mengawali perjuangannya dengan melawan Kanada.

Diketahui, Piala Sudirman 2023 bakal berlangsung pada14-21 Mei di Suzhou, China.

Menempati Grup B, Indonesia berada satu tim dengan Thailand, Jerman, dan Kanada.

Memulai perjuangannya di babak fase grup B, Indonesia akan melawan Kanada pada 15 Mei 2023.

Tentu, Kanada adalah lawan yang tak bisa dianggap remeh.

Meski Indonesia memiliki ranking tim lebih unggul, Kanada bisa jadi tim kuda hitam yang justru menyulitkan.

Jika menilik ranking tim, Indonesia berada di peringkat empat dunia, sedangkan Kanada menempati posisi 12.

Tentu, kemenangan atas Kanada di babak awal Piala Sudirman 2023 bisa jadi modal apik bagi skuad Merah Putih.

Setelah Kanada, Indonesia berhadapan dengan German pada 16 Mei 2023.

Terakhir, Indonesia bakal menantang Thailand pada 18 Mei 2023.

Jadwal Lengkap Piala Sudirman 2023

Berikit jadwal lengkap Piala Sudirman 2023, dikutip dari situs BWF Corporate.

Minggu (14/05/23)

09.00 WIB : Chinese Taipei vs India (C), Korea Selatan vs Prancis (D), Malaysia vs Australia (C)