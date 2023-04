Daftar Jebolan Proliga 2023 yang Ikuti Try Out V-League Liga Korsel, Ada Pemain Bhayangkara Presisi

TRIBUNNEWS/ M Deni Setiawan

Opposite Jakarta Bhayangkara Presisi, Daudi Okello, tengah bersiap untuk melakukan servis ke arah Jakarta STIN BIN dalam laga Final Four Proliga Putra 2023, Kamis (23/2/2023). Daudi Okello, Opposite Hitter asal Uganda yang menjadi top skor kedua Proliga 2023 akan mengikuti seleksi try out di Korea Selatan.