MIRCO LAZZARI GP / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / GETTY IMAGES VIA AFP

Beda Nasib Eks Rider Suzuki di MotoGP 2023: Alex Rins Juara, Joan Mir Masih Memble - AUSTIN, TEXAS - APRIL 16: Alex Rins of Spain dan LCR Honda Castrol merayakan kemenangan di podium pada akhir balapan MotoGP selama MotoGP Of The Americas - Race pada 16 April 2023 di Austin, Texas. Mirco Lazzari gp/Getty Images/AFP Mirco Lazzari gp / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP