Jonatan Christie Walkover dari Kejuaraan Asia 2023 Gegara Sakit, Duel Lawan Shi Yuqi Gagal Tersaji

TRIBUNNEWS.COM - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, memutuskan mundur dari Kejuaraan Asia 2023 gegara sakit.

Kabar mundurnya pria yang akrab disapa Jojo itu diketahui dari unggahan di akun Instagram resmi PBSI @badminton.ina, Rabu (26/4/2023).

Sejatinya, hari ini Jojo akan berduel melawan wakil China, Shi Yuqi, di babak 32 besar Kejuaraan Asia 2023, Rabu (26/4/2023).

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie saat melawan rekan senegara, Chico Aura Dwi Wardoyo pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Jonatan Christie berhasil meraih juara setelah mengalahkan Chico dua set langsung dengan skor 21-15 dan 21-13. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Jonatan mundur dari Badminton Asia Championships 2023 karena sakit."

Informasi selengkapnya akan segera dibagikan.

Get well soon Jojo!," tulis @badminton.ina.

Dengan mundurnya Jojo, maka duel melawan Shi Yuqi dipastikan gagal tersaji.

Shi Yuqi pun berhak melenggang ke babak 16 besar Kejuaraan Asia 2023 tanpa menguras keringat.

Padahal, pertandingan antara Jojo vs Shi Yuqi menjadi salah satu duel yang menarik untuk dinantikan, mengingat mereka adalah musuh bebutuyan yang sering bertemu beberapa kali.

Sebelumnya, Jojo diharapkan bisa mengobati kegagalannya di Kejuaraan Asia 2021 lalu.

Mengingat, peraih juara Asian Games 2028 tersebut hanya mampu finish di posisi runner up Kejuaraan Asia 2021 setelah kalah dari wakil Malaysia, Lee Zii Jia.

Maka, kini tunggal putra Indonesia di Kejuaraan Asia 2023 tinggal menyisakan dua wakil.

Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Di babak 32 besar, Ginting akan melawan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei.