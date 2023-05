Voli Putra SEA Games 2023 - Jumpa Timnas Indonesia, Kapten Singapura Punya Ritual Pantang Pegang HP

Outside Hitter Timnas voli putra Indonesia, Doni Haryono, saat melakukan smash pada laga Grup A SEA Games 2023 melawan Filipina, Rabu (3/5/2023). Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina tiga set langsung.

TRIBUNNEWS.COM - Kapten tim voli Singapura, Teddy Teo, memiliki ritual unik yang selalu dilakukannya termasuk sebelum menghadapi Timnas voli putra Indonesia pada Grup A SEA Games 2023.

Dijadwalkan, Timnas voli putra Indonesia menghadapi Singapura di Olympic Complex Indoor Main Hall, Kamboja, Kamis (4/5/2023) pukul 17.00 WIB.

Masing-masing tim dan pemain memiliki cara tersendiri untuk memastikan performanya tak mengecewakan pada pertandingan.

Namun Teddy Teo mengaku memiliki ritual unik sebelum pertandingan. Setidaknya ada tiga hal yang wajib dia lakukan.

Pertama, dia lebih suku berdiam diri di kamar mandi sebelum pertandingan.

Dia memilih kamar mandi untuk membuang perasaan grogi maupun menyiapkan mental dalam pertandingan.

Kedua, kapten tim voli putra Singapura ini pantang memegang HP, minimal satu jam sebelum laga berlangsung.

Dia tak ingin fokus dan konsentrasinya terpecah hanya karena bermain ponsel.

Dan terakhir, pemilik nama lengkap Teddy Teo Zi Hao ini memilih mendengarkan lagu jika mengalami tekanan hebat sebelum bertanding.

"Saya suka menghabiskan waktu di kamar mandi untuk berpikir dan mengatasi tekanan sebelum pertandingan," buka pevoli yang berposisi sebagai Outside Hitter, dikutip dari media Singapura ActiveSG.

"Ada lagi, HP, saya juga tak bisa bermain ponsel minimal satu jam sebelum pertandingan. Itu membuatku terganggu, lebih baik saya melakukan peregangan atau lebih baik berdoa," terang kapten tim voli putra Singapura yang juga tampil di SEA Games 2019.

"Lagu favoritku adalah Die For You (The Weekend), dan ada satu lagi. Ini lagu wajib yang biasa saya putar sebelum pertandingan," sambungnya menambahkan.

Lebih lanjut ketika disinggung laga melawan Timnas voli putra Indonesia, Teddy Teo tak ingin memiliki ekspektasi berlebih.

Baginya, tim yang dia pimpin bisa bermain baik dan all out pada laga nanti.