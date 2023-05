Jadwal Voli SEA Games 2023: Timnas Voli Putra Indonesia Tak Terbendung, Grup Sebelah Panas

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli SEA Games 2023 menyajikan klasemen ketat Grup A dan Grup B kategori putra.

Masing-masing tim selesai menggelar laga kedua kemarin Kamis (4/5/2023), jadwal voli hari ini Jumat (5/5/2023) diliburkan alias jeda sehari.

Laga ketiga laga pamungkas grup dilakoni semua tim pada Sabtu (6/5/2023), termasuk kiprah Timnas Voli Putra Indonesia memburu poin penuh lolos semifinal sebagai juara Grup A.

Saat ini berdasarkan klasemen voli SEA Games, Indonesia berada di puncak Grup A dengan total 6 poin, sama dengan Kamboja di urutan kedua mengantongi tiket semifinal voli SEA Games.

Sementara Grup B masih penuh persaingan Vietnam dan Malaysia berebut tiket semifinal dan hanya Thailand yang dipastikan lolos dengan poin penuh hasil voli SEA Games.

Laga pamungkas grup hari Sabtu mempertemukan Filipina vs Singapura, Indonesia vs Kamboja, Thailand vs Myanmar dan Malaysia vs Vietnam.

Jadwal Voli Putra di SEA Games 2023 Lengkap dengan Jam Tayang