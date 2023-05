Penampilan Wilda Nurfadilah di SEA Games Disorot Dunia, Dapat Pujian dari Pemain Timnas Brasil

TRIBUNNEWS.COM - Di balik kegagalan Timnas Voli Putri Indonesia di pertandingan pertama SEA Games 2023, ada penampilan Wilda Siti Nurfadilah yang menuai sorotan dunia.

Ya, diketahui Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di pertandingan pertama SEA Games 2023 dengan skor mencolok 3-0.

Namun penampilan Wilda Siti Nurfadhilah justru menarik perhatian media luar.

Akun konten Volleyball World mengunggah penampilan Wilda di SEA Games 2023 yang menggunakan hijab.

Akun @volleyballworld merupakan akun informasi voli dunia terbesar di Instagram dengan 2,1 juta pengikut.

Baca juga: Hasil Voli Putri SEA Games 2023 Thailand vs Indonesia: Wilda Cs Tak Berkutik, Digilas 3-0

Dalam postingan tersebut, mereka menyoroti sosok Wilda yang menjadi pemain voli pertama yang menggunakan hijab di ajang SEA Games.

Selain itu, Volleyball World juga menyebutkan Wilda merupakan pebisnis hijab khusus olahraga.

"Indonesian volleyball star Wilda Siti Nurfadilah: a history-maker and trailblazer in the sport."

(Bintang bola voli Indonesia Wilda Siti Nurfadilah: pembuat sejarah dan perintis dalam olahraga ini)

"At the SEA Games as she was among the first female Volleyball athletes to wea a hijab while competing."

"Wilda's success on the court proved that wearing her hijab had no bearing on her incredible sporting performance."

(Di SEA Games karena dia termasuk atlet voli wanita pertama yang berhijab saat bertanding."

Kesuksesan Wilda di lapangan membuktikan bahwa mengenakan hijab tidak berpengaruh pada penampilan olahraganya yang luar biasa.)

In fact, through her fashion brand called fadhillahijab, Wilda has created a line of high-performance hijabs spesicicaly designed for sport