Live Streaming Basket Putri SEA Games 2023 Hari Ini: Singapura vs Timnas Indonesia, Jam 09.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Inilah live streaming basket putri SEA Games 2023 yang mempertemukan Singapura vs Timnas Indonesia, pada Minggu (14/5) pagi ini, mulai pukul 09.00 WIB.

Keseruan basket putri SEA Games 2023 antara Singapura vs Timnas Indonesia dapat disaksikan secara live MNC Sports hingga streaming Vision Plus dan YouTube VTV The Thao.

Dalam pertarungan nanti, Timnas Basket Putri Indonesia diunggulkan meraih kemenangan atas Singapura.

Pasalnya, Singapura merupakan juru kunci di klasemen basket putri SEA Games 2023.

Singapura belum meraih kemenangan setelah bertanding 4 kali melawan Thailand, Malaysia, Filipina dan Kamboja.

Kondisi berbeda dialami Timnas Basket Putri Indonesia yang kini berada di puncak klasemen.

Timnas Basket Putri Indonesia menyapu bersih 5 laga sebelumnya dengan kemenangan.

Alhasil Timnas Basket Putri memimpin klasemen dengan 10 poin.

Satu kemenangan lagi dibutuhkan Timnas Basket Putri demi membawa pulang medali emas.

Patut dinantikan perjuangan Timnas Basket Putri Indonesia saat menghadapi Singapura pagi ini.

Berikut Link Live Streaming Basket Putri SEA Games 2023

Akses YouTube di Sini <<<<

Akses Vision Plus di Sini <<<<

Selebrasi kemenangan yang dilakukan ofisial pelatih dan pemain Timnas Basket Putri Indonesia pada pertandingan SEA Games 2023. (Instagram @official_timnasbasket)

Saling Salip

Skor telak 100-54 di laga Indonesia vs Kamboja mengantarkan srikandi basket Indonesia kembali menduduki puncak klasemen.

Berkat kemenangan itu pula, Indonesia melengserkan Malaysia dan mengkudeta posisi puncak klasemen lagi.

Pasalnya pasca Malaysia menang atas Thailand hari ini, tim asal Negeri Jiran itu sempat menduduki puncak klasemen.

Namun Indonesia segera mengambil alih tepat ketika tampil perkasa melawan Kamboja.

Update Klasemen Basket Putri SEA Games 2023

1. Indonesia | 5 | 5 | 0 | 411:310 | 10

2. Malaysia | 5 | 4 | 1 | 379:345 | 9

3. Filipina | 4 | 3 | 1 | 392:264 | 7

4. Vietnam | 4 | 1 | 3 | 267:331 | 5

5. Thailand | 4 | 1 | 3 | 267-235 | 5

6. Kamboja | 4 | 1 | 3 | 292:384 | 5

7. Singapura | 4 | 0 | 4 | 191:330 | 4

(Tribunnews.com/Ipunk)