Raih 8 Medali, Tim Balap Sepeda Indonesia Bersinar Selama SEA Games 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim balap sepeda Indonesia menjadi juara umum pada SEA Games 2023.

Pada ajang olahraga bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu, atlet balap sepeda Indonesia menyumbang 8 medali, terdiri dari lima emas, dua perak, dan satu perunggu.

Dadang Haries Poernomo, pelatih timnas balap sepeda mengatakan, raihan mendali ini semua tak lepas dari kekompakan tim dalam menjalankan berbagai strategi.

Satu di antara atlet yang memberikan sumbangan medali adalah Aiman Cahyadi yang meraih perak pada nomor Road Race Mass Putra sehingga ikut berkontribusi membawa Indonesia menduduki posisi ketiga.

"Kerja sama tim menjadi kunci utama dalam kemenangan Aiman," kata Dadang dalam keterangannya, Jumat (19/5/2023).

Kejuaraan yang berlangsung di Kulen Mountains, Siem Reaps pada 12 Mei 2023 lalu itu terbagi atas 6 lap dengan jarak total 150,6 kilometer.

“Kami menjalankan strategi yang berbeda dan akhirnya Aiman jadi andalan untuk bisa menyelesaikan lomba di posisi depan. Memang sprinter Malaysia lolos ke depan dan Aiman kalah tipis. Untung kembali mendapatkan medali,” ucap Dadang.

Pencapaian Aiman ini sempurna menjadikan cabang sepeda balap bersinar selama Sea Games 2023 setelah penampilan terbaik dari tim XC yang dipertandingkan pada 6-8 Mei lalu.

Aiman menempati posisi dua setelah beradu kecepatan sengit dengan pembalap asal Malaysia, Nur Amirrul Fakhruddin Mazuki, dengan catatan waktu identik 3 jam 22 menit 50 detik, sementara posisi ketiga diraih oleh pembalap asal Filipina, Ronald Oranza, dengan catatan waktu yang sama.

“Bersyukur, bisa kembali meraih medali perak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya sampai titik ini. Terima kasih kepada pelatih, staf, semuanya yang sudah membantu saya,” ucap Aiman selepas pengalungan medali.

Nama Aiman Cahyadi mungkin sudah tak asing lagi bagi penggemar sepeda Indonesia.

Pebalap sepeda Aiman Cahyadi yang meraih perak pada nomor Road Race Mass Putra sehingga ikut berkontribusi membawa Indonesia menduduki posisi ketiga.

Beberapa kali mengharumkan nama bangsa di berbagai kejuaraan internasional, Aiman kembali menjadi perbincangan hangat setelah menyabet King of the Mountains (KOM) pada Tour of Sharjah di Uni Emirat Arab pada Januari lalu.

Aiman memulai karirnya dalam dunia sepeda sejak tahun 2008.

Saat itu ia menekuni disiplin MTB dan memenangkan berbagai kejuaraan regional hingga nasional hingga akhirnya berpindah ke disiplin road race pada 2011. Ia sebelumnya telah memenangkan medali emas pada Sea Games 2019 di Filipina, dan perak pada Sea Games 2021 di Vietnam.

Pada tahun 2023, Aiman memutuskan untuk bergabung dengan Terengganu Polygon Cycling Team (TSG) dan melebarkan sayapnya pada berbagai ajang balap sepeda Internasional.

Aiman menggunakan sepeda khusus berwarna merah-putih buatan anak bangsa, Polygon Helios dengan frame lightweight carbon, termasuk saat mencapai prestasinya pada Tour of Sharjah. (*/)