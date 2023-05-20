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Live Streaming Semifinal AVC Bahrain 2023 Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport, Link Gratis
Berikut ini link live streaming pertandingan semifinal voli AVC Men's Club 2023 Bahrain yang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport
Penulis:
Isnaini Nurdianti
Editor:
Arif Tio Buqi Abdulah
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link live streaming pertandingan semifinal voli AVC Men's Club 2023 Bahrain yang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport (Qatar), Sabtu (20/5/2023).
Pertandingan semifinal AVC Men's Club 2023 antara Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport bakal berlangsung mulai pukul 23.00 WIB di SH Isa Bin Rashid Hall, Bahrain.
Sebelum laga Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport, bakal ada duel semifinal lainnya yang mempertemukan Suntory Sunbirds (Jepang) vs Shahdab Yazd (Iran), pada pukul 20.30 WIB.
Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan keseluruhan pertandingan semifinal AVC Men's Club 2023 Bahrain melalui link streaming berikut.
Link live streaming AVC Men's Club 2023 Bahrain
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Jadwal Semifinal AVC Bahrain 2023
Sabtu, 21 Mei 2023
20.30 WIB - Suntory Sunbirds vs Shahdab Yazd
23.00 WIB - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport
Live: Alkass, YouTube AVC
Venue: SH Isa Bin Rashid Hall, Bahrain
Servis Farhan Halim Gegerkan Bahrain