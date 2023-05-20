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Live Streaming Semifinal AVC Bahrain 2023 Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport, Link Gratis

Berikut ini link live streaming pertandingan semifinal voli AVC Men's Club 2023 Bahrain yang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport

zoom-inlihat foto Live Streaming Semifinal AVC Bahrain 2023 Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport, Link Gratis
Laman resmi Asian Volleyball
Selebrasi skuad Jakarta Bhayangkara Presisi saat melawan wakil Mongol, Bayankhongor VC di kejuaraan voli AVC Men's Club 2023 di Bahrain, Kamis (18/5/2023). Farhan Halim cs meraih kemenangan 3-0. Berikut ini link live streaming pertandingan semifinal voli AVC Men's Club 2023 Bahrain yang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport (Qatar), Sabtu (20/5/2023). 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link live streaming pertandingan semifinal voli AVC Men's Club 2023 Bahrain yang mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport (Qatar), Sabtu (20/5/2023).

Pertandingan semifinal AVC Men's Club 2023 antara Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport bakal berlangsung mulai pukul 23.00 WIB di SH Isa Bin Rashid Hall, Bahrain.

Sebelum laga Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport, bakal ada duel semifinal lainnya yang mempertemukan Suntory Sunbirds (Jepang) vs Shahdab Yazd (Iran), pada pukul 20.30 WIB.

Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan keseluruhan pertandingan semifinal AVC Men's Club 2023 Bahrain melalui link streaming berikut.

Link live streaming AVC Men's Club 2023 Bahrain

Link 1>>>

Link 2>>>

Baca juga: Hasil AVC Bahrain 2023: Bhayangkara Presisi Gagal Juara Grup E seusai Digilas Suntory Sunbirds 3-0

Jadwal Semifinal AVC Bahrain 2023

Sabtu, 21 Mei 2023

20.30 WIB - Suntory Sunbirds vs Shahdab Yazd

23.00 WIB - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Police Sport

Live: Alkass, YouTube AVC

Venue: SH Isa Bin Rashid Hall, Bahrain

Servis Farhan Halim Gegerkan Bahrain

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
voli
Voli AVC Bahrain 2023
Jakarta Bhayangkara Presisi
Police Sport
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