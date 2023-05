Jelang Borobudur Marathon 2023, 1000 Pelari Semarakkan Bank Jateng Friendship Run Jakarta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang gelaran Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng 2023, Bank Jateng Friendship Run, resmi dimulai di Jakarta, Minggu (21/5/2023).

Jakarta menjadi titik pertama dari 10 Kota yang akan menjalankan kegiatan serupa untuk menyemarakkan Borobudur Marathon 2023.

Bank Jateng Friendship Run Jakarta melewati rute sepanjang 5 kilometer. Rute ini antara lain melalui Jalan Taman Pejambon, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan, Stasiun Gambir, Jalan Perwira, dan kembali ke Taman Lapangan Banteng.

Setidaknya 1.000 peserta mengikuti Bank Jateng Friendship Run Jakarta ditambah kontribusi belasan komunitas dari sejumlah kota. Hanya dengan berkontribusi Rp 100 ribu, peserta mendapatkan jersey, totebag, BIB, handuk, dan kupon Pawone.

Tahun ini, “Voice of Unity” digaungkan sebagai tema umum untuk menyuarakan semangat persatuan, suara positif untuk saling menginspirasi dan membangun persatuan melalui kegiatan lari sembari memompa aktivitas ekonomi para pelaku UMKM dan menyapa keunikan budaya masyarakat setempat.

Serupa dengan penyelenggaraan sebelumnya, selain berlari rangkaian Bank Jateng Friendship Run Jakarta juga menampilkan budaya dan kuliner lokal guna memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam olahraga lari. Hal ini sejalan dengan semangat Borobudur Marathon yang turut mendongkrak kegiatan bisnis para pelaku UMKM.

Pada acara pembukaan contohnya, disuguhkan tari topeng Betawi dan marching band SMA 24 Jakarta. Sementara di area panggung utama, peserta bisa mencoba pengalaman dalam instalasi interaktif oleh Utami, dengan menempelkan stiker pada papan sesuai nomor yang sudah tertera. Setelah semua stiker ditempel, sebuah gambar akan terbentuk.

Instalasi interaktif ini diadakan di setiap kota dengan gambar yang berbeda. Nantinya, saat race day akan digabungkan dan menjadi satu kesatuan gambar dari 10 kota.

Sejak awal, acara ini dirancang untuk membangkitkan semangat wisata olahraga atau sport tourism. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat peluncuran Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng.

“Sekarang, saatnya kita bersatu untuk juga mengulurkan tangan ke kanan-kiri, bersama-sama saling berlari dan terus menginspirasi untuk menang," kata Ganjar.

"Oleh karena itu, ‘Voice of Unity’ menggambarkan bagaimana pelari, stakeholder, dan masyarakat bersatu untuk menyuarakan semangat kemenangan, dan saling menginspirasi dengan suara-suara positif dalam satu kesatuan di Borobudur Marathon,” sambungnya.

Dalam rangkaian pre-event ini, Borobudur Marathon membawa Bank Jateng Pawone ke 10 kota melalui Bank Jateng Friendship Run dengan tujuan untuk menginspirasikan dan mempromosikan Magelang.

“Bank Jateng dengan 10 ribu pelari membawa dampak perekonomian lebih besar pascapandemi. Program Bank Jateng Pawone akan mengajak pelaku UMKM untuk mengoptimalisasikan produk serta mengedukasi pelaku UMKM untuk melakukan literasi keuangan sehingga pengembangan potensi ekonomi dapat terjadi dan berjalan secara optimal,” kata Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno.

Selain Jakarta, Bank Jateng Friendship Run juga akan menyapa Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Medan, dan Palembang. Di samping itu, The Tour juga kembali hadir bersama sejumlah komunitas di 10 kota bersamaan dengan dilaksanakannya Bank Jateng Friendship Run.

The Tour sendiri dilaksanakan satu hari sebelum Bank Jateng Friendship Run digelar. Di Jakarta, acara ini diselenggarakan pada Sabtu (20/5/2023). Dengan merangkul komunitas-komunitas lari, The Tour bertujuan untuk menghidupkan ekosistem lari di Indonesia.

The Tour diselenggarakan secara mandiri oleh perwakilan komunitas di masing-masing kota. Kegiatan The Tour sekaligus mengajak komunitas lari untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng.

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo menjelaskan, pada 2023, Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng akan dilaksanakan satu hari dengan beberapa kategori, yaitu marathon, half marathon, dan 10K kepada pihak umum nasional dan internasional. Lalu, rangkaian program Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng akan terdiri atas Bank Jateng Friendship Run 10 Kota, The Tour, Bank Jateng Pawone, dan Race Day.

Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bank Jateng Friendship Run Jakarta juga dihadiri Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chi An, Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, CEO KG Media Andi Budiman, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, dan Direktur Bisnis Harian Kompas Lukminto Wibowo.