Empat Ribu Pelari Bakal Ikuti ONERUN 10K di Dua Kategori, Berikut Rutenya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak empat ribu pelari dilaporkan akan mengikuti gelaran lomba lari ONERUN 10K pada Minggu (28/5/2023).

Lomba lari yang digelar di di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan mayoritas diikuti oleh warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Perlombaan tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni 10K dan 5K yang terbagi dalam kelompok open, master, dan 100 pelajar Jakarta yang mendapat undangan.

Kelas master akan dibagi menjadi kelompok usia 40-45 tahun ke atas, kelas open usia 17 – 45 tahun.

Sementara itu, untuk kelompok pelajar usia 13-18 tahun.

Rute lari ONERUN 10K dibagi menjadi 2, rute untuk kelas 10K dan 5K. Rute 10K yaitu dimulai dari Pintu Masuk Studio tvOne Epicentrum melewati Jalan HR Rasuna Said putar balik sebelum traffic light Kuningan kembali mengikuti Jalan HR Rasuna Said ke arah Jalan HOS Cokroaminoto, melewati Taman Sumenep - Jalan Latuharhary – Jalan Cimahi – Jalan Cianjur dan kembali menuju Epicentrum melewati Jalan HR Rasuna Said finish di Pintu Masuk Studio tvOne.

Sementara untuk rute 5K dimulai dari Pintu Masuk Studio tvOne Epicentrum melewati Jalan HR Rasuna Said putar balik sebelum traffic light Kuningan kembali mengikuti Jalan HR Rasuna Said memutar kembali di depan Kedutaan Besar Yunani menuju ke Epicentrum dan finish di Pintu Masuk Studio tvOne.

Nantinya para peserta yang berhasil menyelesaikan lari sesuai sesuai Cut Off Time (COT) yang ditentukan akan mendapatkan medali finisher.

Sebagai informasi, omba lari ini diinisiasi oleh stasiun televisi tvOne bekerja sama dengan tim pelaksana yakni IdeaRun Race Management.

Ecep S Yasa, Ketua Pelaksana ONERUN 10K menjelaskan, lomba lari ini akan mengusung konsep “running doctor”, yakni para pelari yang berprofesi dokter akan berlari mendampingi peserta lari di setiap kategorinya.

Melalui konsep ini diharapkan akan dapat mengantisipasi situasi medis di race course secara lebih peka dan akan mendukung tim medis statis dalam memberikan tindakan medis secara tepat dan cepat. Tentu saja tetap diharapkan tidak ada satupun kasus medis muncul pada lomba ini.

“Ini merupakan pertama kalinya kegiatan lari akan ditayangkan secara LIVE mulai start sampai finish, dan tvOne menjadi yang pertama melakukannya. Selain itu akan ditampilkan pula di layar tvOne grafis timing system pelari secara real.” Kata

Selain acara lari, ONERUN 10K juga akan menghadirkan berbagai hiburan yang tentunya dapat menambah kemeriahan dan keseruan pada saat berlangsungnya acara tersebut, dimulai dari zumba, pertunjukan seni dan games berhadiah menarik yang telah dipersiapkan.

Kemeriahan dan keseruan dari acara ONERUN 10K ini akan ditayangkan secara langsung (live) di layar tvOne pada hari yang sama yakni Minggu, 28 Mei 2023 mulai pukul 05.45 WIB dan streaming. (*/)