The Living Legend, Saenchai Bakal Berikan Training Di Jakarta dan Bali Akhir Juli 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Acungan jempol patut diberikan kepada Klub Muaythai Zeus MMA yang berlokasi di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Ya, untuk ketiga kalinya Zeus MMA kembali mendatangkan The Living Legend, Saenchai, untuk Muaythai di Indonesia. Tentu saja, ini berita sangat menggembirakan bagi sejumlah atlet dan komunitas muaythai di Indonesia.

Pasalnya kehadiran Saenchai diharapkan akan memicu semangat mereka dalam berlatih lebih giat lagi untuk menghadapi sejumlah event besar di depan mata atau menambah ilmu Muaythai bagi mereka yang tertarik mendalami cabang olahraga beladiri asal Thailand tersebut.

Menurut Sisca, sebagai pemilik Klub Zeus, Saenchai akan hadir di dua kota besar di Indonesia yaitu di Bali pada 29 Juli 2023 dan DKI Jakarta keesokan harinya, 30 Juli 2023.

“Nantinya kehadiran The Living Legend Saenchai ke Bali dan Jakarta pada 29 Juli dan 30 Juli 2023 ini akan kita ramu sedemikian rupa agar bisa lebih menarik banyak peminat. Misalnya nanti akan ada Meet & Great, juga ada Training with The Living Legend Saenchai dengan seluruh peserta yang sudah mendaftar baik di Bali maupun Jakarta. Yang pasti kehadiran Saenchai yang ketiga kalinya ke Indonesia ini akan lebih seru dari kedatangan sebelumnya,” jelas Sisca, Kamis (25/5/2023).

Sisca juga menyatakan kalau Klub Zeus sebagai penyelenggara sudah mulai membuka pendaftaran bagi yang berminat untuk mengikuti Meet & Great atau Training bersama Saenchai, atau yang ingin mendapat informasi lebih menyangkut kedatangan Saenchai ke Indonesia, bisa langsung menghubungi atau mendaftar ke nomor: 0822-10112231.

“Semua akan kami layani secara profesional, karena kami ingin memajukan muaythai di Indonesia dengan menghadirkan seorang living legend saenchai ke Indonesia yang ke 3 kali nya,” tutur Sisca.