Jadwal Voli VNL 2023 Putri - Mantan Setter Popsivo Polwan Sebut Thailand Bukan Tim Anak Bawang

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Volleyball Nations League (VNL) 2023 sektor putri, setter Timnas Thailand yang pernah membela Jakarta Popsiovo Polwan, Pornpun Guedpard, optimis dia dan rekan-rekannya sanggup melibas semua lawan.

Kejuaraan voli dunia VNL 2023 week pertama mulai menggelar pertandingan, Selasa (30/5/2023) hingga Senin (5/6/2023) di Antalya, Turki dan Nagoya, Jepang.

Volimania Tanah Air dapat menyaksikan para tim kesayangannya beraksi di VNL 2023 melalui streaming berbayar Vidio.com maupun secara gratis live Moji TV.

Timnas voli putri Thailand diharapkan mampu berbicara banyak pada kejuaraan voli dunia kali ini. Mengingat Pornpun Guedpard dan kolega merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mentas di event VNL.

Jadwal VNL 2023 Putri (via VolleyballWorld)

Week 1

Selasa, 30 Mei 2023

Pukul 14.10 WIB: Jerman vs Belanda

Pukul 17.40 WIB: Jepang vs Republik Dominika

Pukul 21.00 WIB: Italia vs Thailand

Rabu, 31 Mei 2023

Pukul 00.00 WIB: Polandia vs Kanada

Pukul 13.00 WIB: Kroasia vs Bulgaria

Pukul 16.00 WIB: China vs Brasil

Pukul 21.00 WIB: Serbia vs Amerika Serikat

Kamis, 1 Juni 2023

Pukul 00.00 WIB: Korea Selatan vs Turki

Pukul 10.00 WIB: Kroasia vs Jerman

Pukul 13.00 WIB: Bulgaria vs Republik Dominika

Pukul 16.00 WIB: Brasil vs Belanda

Pukul 18.00 WIB: Kanada vs Thailand

Pukul 21.00 WIB: Polandia vs Italia

Jumat, 2 Juni 2023

Pukul 00.00 WIB: Turki vs Serbia

Pukul 11.10 WIB: China vs Jerman

Pukul 14.10 WIB: Republik Dominika vs Belanda

Pukul 17.40 WIB: Kroasia vs Jepang

Pukul 18.00 WIB: Thailand vs Polandia

Pukul 21.00 WIB: Kanada vs Korea Selatan