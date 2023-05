Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswar Dapat Apresiasi Dalam Peluncuruan Srixon ZX 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua atlet Jetski Indonesia, Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswar, mendapat apresiasi saat peluncuran Srixon ZX.

Acara peluncuran stik golf itu digelar oleh Golf House sebagai eksklusif distributor SRIXON, di Imperial Golf Klub, Karawaci, Tangerang, Banten, Rabu (31/5/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Aero dan Aqsa yang merupkan kakak-beradik itu merasakan pengalaman untuk mengayun The All New ZX Mk II Irons dan ZX MK II Woods.

Aero Sutan Aswar berhasil menyumbang medali emas dari cabang olahraga Jetski dengan nomor Endurance Runaboat Open.

Sementara sang adik, Aqsa Sutan Aswar menyabet medali perunggu di nomor yang sama.

“Senang sekali bisa diapresiasi oleh Golf House atas prestasi yang saya raih di SEA Games 2023 kemarin," ujar Aero.

Berbeda dengan jetski yang sudah saya tekuni sejak kecil, golf bisa dibilang hobi olahraga baru untuk saya. Saya baru pertama kali break 90 minggu lalu,” sambungnya.

Aero Sutan Aswar mengaku nyaman saat menjajal stik golf terbaru Srixon, The All New ZX Mk II Irons dan ZX MK II Woods.

Atlet berdarah Minangkabau itu mengatakan bahwa bermain golf dijadikannya hiburan di tengah waktu luangnya.

"Masih stik baru, tapi enak, belum setahun saya main golf ini, masih bisa ditingkatkan lagi," kata Aero.

"Awalnya dipaksa sama Aqsa, terus main, akhirnya ketagihan," ungkapnya.

SRIXON mengumumkan peluncuran sederetan iron baru pada ZX Mk II yang menawarkan performa terbaik dan pengalaman luar biasa.

Karakteristik desain baru eksklusif untuk ZX7 MK II Irons, PureFrame meningkatkan perasaan dengan mengurangi getaran yang tidak diinginkan.