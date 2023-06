Jadwal Semifinal Thailand Open 2023 Live iNews: Dominasi Korsel, Minions & Bakri Tumpuan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal semifinal Thailand Open 2023 yang didominasi oleh wakil Korea Selatan, Sabtu (3/6/2023) tayang INews mulai pukul 12.00 WIB.

Tercatat ada lima wakil Korea Selatan yang turut meramaikan laga semifinal Thailand Open 2023 di Indoor Stadium.

An Se Young, Baek Ha Na/Lee So Hee hingga Kim So Yeong/Kong Hee Yong menjadi beberapa andalan Korea Selatan yang masih bertahan.

Sementara itu, Indonesia masih menyisakan dua wakil saja di semifinal Thailand Open 2023.

Menariknya, dua wakil Indonesia yang tersisa sama-sama bermain di nomor ganda putra.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (Minions) dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri (Bakri) menjadi dua wakil Indonesia di semifinal Thailand Open 2023.

Bagas Maulana/M Shohibul Fikri (kiri) dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (kanan) berpeluang menciptakan final sesama pebulu tangkis Indonesia atau All Indonesian Final di Thailand Open 2023. Bagas/Fikri dan Minions tinggal mengalahkan lawan masing-masing di semifinal, Sabtu (3/6/2023). (Kolase Tribunnews)

Baik Minions dan Bakri sama-sama perlu mengalahkan lawannya masing-masing untuk menciptakan All Indonesian Final.

Jika keduanya menang, maka gelar Thailand Open 2023 berhak diamankan Indonesia.

Sebaliknya, seandainya sama-sama kalah, Indonesia dipastikan tanpa gelar sepulangnya dari Thailand Open 2023.

Keseruan laga semifinal Thailand Open 2023 dapat anda saksikan melalui tayangan INews TV, Sabtu (3/6/2023) pukul 12.00 WIB.

Jadwal Semifinal Thailand Open 2023, Sabtu (3/6/2023):

Court 1:

WS : An Se Young (1/Korea Selatan) vs Carolina Marin (4/Spanyol) - Mulai Pukul 12.00 WIB

XD : Kim Wonho/Jeong Na Eun (5/Korea Selatan) vs Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin (Taiwan) - Followed By