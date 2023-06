Jadwal VNL 2023, Misi Lanjutan Thailand Kalahkan Tim Peringkat 9 Dunia setelah Tumbangkan Kanada

TRIBUNNEWS.COM - Tim Voli Putri Thailand mengemas hasil baik pada laga Volleyball Nations League (VNL) 2023 lawan Kanada, kamis (1/6/2023).

Wakil Asia Tenggara itu sukses menyapu bersih laga dengan skor akhir 0-3 (17-25, 24-26, 21-25).

Selanjutnya, jadwal VNL 2023 Thailand menghadapi tim peringkat sembilan dunia, yakni Polandia pada Jumat (2/6/2023).

Thailand yang berada di peringkat 14 dunia menatap laga tak mudah melawan tim sekelas Polandia yang baru saja melumat peringkat satu dunia, Italia dengan skor meyakinkan 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 25-18).

Sementara wakil Asia lainnya juga tersaji dalam jadwal VNL 2023 hari ini yakni China vs Jerman, Kroasia vs Jepang dan Kanada vs Korea Selatan.

China ingin meneruskan tren positif setelah menang atas Brasil pada match pertama.

Jepang pun senada, misi kemenangan lawan Kroasia nanti menjadi paten setelah meraup poin sempurna atas Rep. Dominika.

Lalu Korea Selatan ingin bangkit setelah kalah telak dari Turki, namun laga lawan Kanada juga tak mudah lantaran memiliki misi sama untuk menang.

Jadwal VNL 2023:

Jumat, 2 Juni

China vs Jerman: 11.10 WIB

Rep Dominika vs Belanda: 14.10 WIB

Kroasia vs Jepang: 17.40 WIB

Thailand vs Polandia: 18.00 WIB