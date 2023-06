Hasil Final Thailand Open 2023: An Se-young Juara dan Makin Digdaya setelah Kalahkan Wakil China - Se-young dari Korea Selatan menjadi tamu saat ia merayakan kemenangannya melawan Akane Yamaguchi dari Jepang selama pertandingan tunggal putri mereka di kejuaraan bulu tangkis dunia Piala Sudirman 2023 di Suzhou di provinsi Jiangsu timur China pada 17 Mei 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil final Thailand Open 2023 di sektor tunggal putri menempatkan An Se-young (Korea) sebagai juara, Minggu (4/6/2023).

Berhadapan dengan wakil China, He Bing Jiao, dia mengalahkan lewat dua gim saja dengan skor akhir 21-10 dan 21-19.

Pertandingan yang dihelat di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, menjadi saksi kedigdayaan dari seorang An Se-young.

Dengan raihan juara di Thailand Open 2023, pemain berjuluk Bocah Ajaib Korsel ini sukses mengantongi gelar keempatnya pada tahun 2023.

Tercatat, ini adalah final ketujuh dari seorang An Se-young dan ia kembali naik podium tertinggi setelah membekuk He Bing Jiao.

Baca juga: Perjuangan An Se-young jadi Tunggal Putri Gahar di Usia Muda, Jalani Latihan Ketat 6 Jam Nonstop

An Se-young Korea Selatan mencetak gol balasan melawan Line Kjaersfeldt dari Denmark selama pertandingan tunggal putri mereka di turnamen bulu tangkis Thailand Terbuka 2023 di Bangkok pada 31 Mei 2023. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Update Hasil Final Thailand Open 2023, Minggu (4/6/2023):

WS: An Se Young (Korea) vs He Bing Jiao (China), 21-10 dan 21-19

XD: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea)

MD: Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China)

MS: Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

WD: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand)

Ukiran Rekor Prestisius An Se-young Berlanjut di Thailand

An Se-young menjadi sorotan sejak berhasil menembus tiga final di tur Asia bulan Januari 2023 lalu.

Menariknya, dari tiga final yang ia lakoni, dua di antaranya berhasil direalisasikan sebagai raihan gelar juara.