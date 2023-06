Jadwal Final Thailand Open 2023 Hari Ini: Bagas/Fikri Jadi Harapan Indonesia, Live iNews TV

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, saat berhadapan dengan ganda putra Taipei, Lu Ching Yao/Yang Po Han. Peraih titel juara All England itu harus kalah lewat drama rubber game, 16-21,21-18, 21-16, Jumat (28/10/2022). Simak jadwal final Thailand Open 2023 yang mana Indonesia memiliki satu wakil tersisa, Minggu (4/6/2023). Live di iNews TV mulai pukul 12.00 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal final Thailand Open 2023 yang mana Indonesia memiliki satu wakil tersisa, Minggu (4/6/2023).

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bakal unjuk gigi pada pertandingan final Thailand Open 2023 yang dihelat di Indoor Stadium Huamark, Thailand.

Pada babak semifinal, sebenarnya Indonesia memiliki dua wakil, yaitu Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Namun, hanya Bagas/Fikri yang mampu meraih kemenangan dan melaju ke babak final setelah menundukkan Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan).

Pada partai itu, Bagas/Fikri meraih kemenangan melalui drama tiga set dengan skor 22-20, 13-21, 21-16.

Kini pada laga final, ganda putra Indonesia itu ditantang oleh wakil China yang mengalahkan Marcus/Kevin, yaitu Liang Wei Keng/Wang Chang.

Keseruan laga final Thailand Open 2023 dapat disaksikan di iNews TV melalui RCTI+ mulai pukul 12.00 WIB.

Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/M Shohibul Fikri lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2022, pada Rabu (15/6/2022). (Instagram @badminton.ina)

Jadwal Final Thailand Open 2023

Minggu (4/6/2023) mulai pukul 12.00 WIB

- [WS] An Se Young (Korea Selatan) [1] vs He Bing Jiao (China) [3]

- [XD] Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan) [5]

- [MD] Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China) [3]

- [MS] Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) [8] vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand) [2]

- [WD] Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) [1] vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand) [6]

Keterangan

MS: Tunggal Putra

WS: Tunggal Putri

MD: Ganda Putra

WD: Ganda Putri

XD: Ganda Campuran

Link Live Streaming

>>>iNews TV

>>>YouTube BWF

