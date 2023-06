Kisah Pilu Liliyana Natsir, Dibekap Cedera ACL hingga Operasi Pasca-Pensiun dari Badminton

TRIBUNNEWS.COM - Liliyana Natsir menceritakan soal kisah pilunya setelah cukup lama memutuskan untuk pensiun dari dunia bulu tangkis.

Mantan tandem Tontowi Ahmad itu mengalami cedera ACL yang cukup parah hingga operasi setelah bermain badminton.

Emosinya membuncah tatkala penerima Hall of Fame BWF itu harus menerima kejadian tak sedap tersebut.

Namun peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 itu bersyukur nasib apes yang menimpanya dirasakan setelah tak lagi jadi atlet profesional.

Sehingga, posisi saat ini tak terasa sangat berat lantaran Liliyana Natsir telah memutuskan untuk pensiun dan sedang tidak mengejar mimpi atau turnamen.

Ia mencurahkan segala curhatannya melalui postingan Instagram pribadinya, @natsirliliyana.

"Resiko terbesar menjadi seorang atlet itu adalah cidera, ga disangka kemaren gw jalan masih normal, masih bisa main badminton dan tiba tiba harus menjalani operasi ACL dan MCL gw yg putus dan miniskus robek," tulis Liliyana pada caption.

"Yang gw rasain pastinya sedih, kaget, marah juga sama diri sendiri kenapa mesti kejadian sama gw padahal cuma main badminton santai, menyesal pastinya kenapa harus maksa main bukannya happy happy aja hang out dengan teman-teman, ya itulah manusia selalu dengan penyesalannya."

"Tapi kalo kata orang jawa masih ada kata "bejo" ini terjadi di masa di mana gw udah pensiun, kalau ini terjadi saat gw masih aktif mengejar mimpi pasti akan sangat berat buat gw, mgkn gw terlalu pede merasa gw sampai pensiun tidak pernah cidera yang berat, ternyata gw dapet giliran juga untuk masuk ruang operasi."

"Terimakasih Tuhan sudah memberikan peringatan kepadaku dengan cara seperti ini, mengingatkanku untuk lebih berhati hati menjalani hidup dan untuk lebih menikmati dan bersyukur atas apa yang sudah gw raih."

Bersamaan dengan caption tersebut, Liliyana juga membagikan foto saat dirinya berada di rumah sakit usai operasi.

Hal itu membuat para netizen berbondong-bondong mengucapkan agar Butet - sapaan Liliyana, agar diberikan kesembuhan.

Tak hanya netizen, beberapa atlet indonesia, luar negeri, hingga staff pelatih pun berdoa untuk kesembuhan Liliyana.

"Get well soon (Semoga cepat sembuh)," tulis Popor, atlet ganda campuran Thailand.

Pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir saat bertanding melawan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying pada babak semifinal turnamen Indonesia Masters 2019 di Istora Senayan, Sabtu (26/1/2019). Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir terus melaju kebabak final setelah menang dua set langsung dengan skor 22-20 dan 21-11. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Cepet pemulihan nya Butet, Sabar dan Ihklas," ungkap Herry IP, pelatih PBSI ganda putra.

"Gws Tet, sabar, tetap semangat seperti selama ini lu selalu lakuin," kata Vita Marissa, pelatih ganda campuran di PB Djarum.

Seperti diketahui, ini adalah cedera yang paling parah dirasakan oleh Liliyana.

Beruntung dia mendapatkan cedera ini setelah memutuskan untuk pensiun dari badminton sejak tahun 2019 lalu.

(Tribunnews.com/Niken)