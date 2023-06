Live Score Hasil Final Thailand Open 2023: Bagas/Fikri Main Mulai Jam 12.00 WIB, Pantau HP! - Selebrasi dari ganda putra asal Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri ketika beraksi di babak 16 besar All England 2023 yang berlangsung di Birmingham Arena, Kamis (16/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Simak live score hasil final Thailand Open 2023 yang akan menampilakan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia, Minggu (4/6/2023).

Bertanding di Indoor Stadium Huamark, Bagas/Fikri akan berhadapan dengan wakil andalan besutan China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Duel antara sang juara All England 2022 melawan Liang/Wang dimulai pada pukul 12.00 WIB dan hasilnya dapat dipantau lewat live score.

Selain live score, Badminton Lover bisa akses live streaming final Thailand Open 2023 gratis di iNews TV.

Untuk informasi, Bagas/Fikri bertanding di urutan ketiga dan diperkirakan akan beraksi pukul 13.40 WIB.

Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/M Shohibul Fikri lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2022, pada Rabu (15/6/2022). (Instagram @badminton.ina)

Link Live Score Hasil Thailand Open 2023

Akses di sini <<<

Link Live Streaming Semifinal Thailand Open 2023

Link RCTI <<<

Link iNews TV <<<

Cara Nonton Gratis di RCTI+

Via HP/PC/Laptop

1. Masuk ke laman RCTI+ SuperApp atau klik link di sini

2. Pilih channel RCTI atau iNews TV yang menyiarkan semifinal Thailand Open 2023

3. Selamat menyaksikan badminton Thailand Open 2023 secara gratis

Jadwal Final Thailand Open 2023, Minggu (4/6/2023):

WS: An Se Young (Korea) vs He Bing Jiao (China)

XD: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea)

MD: Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China)

MS: Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

WD: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand)

Keterangan

MS: Tunggal Putra

WS: Tunggal Putri

MD: Ganda Putra

WD: Ganda Putri

XD: Ganda Campuran

Duel Buta Bagas/Fikri Lawan Utusan China

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri jadi saty-satunya wakil Indonesia yang melenggang ke final Thailand Open 2023, Minggu (4/6/2023).

Wakil unggulan asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang jadi penantang Bagas/Fikri untuk berebut gelar juara di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand.

Pertemuan kedua pasangan di partai final nanti bakal bertajuk 'duel buta' karena baik Bagas/Fikri maupun Liang/Wang baru pertama kali bertemu di Thailand Open 2023.

Dengan begitu, permainan diprediksi bakal sangat terbuka mengingat kedua pasangan yang baru bertemu dan sama-sama tengah berada dalam tren positif.

Meski secara rekor pertemuan masih 0-0, namun di atas kertas Liang/Wang lebih unggul ketimbang Bagas/Fikri.

Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri saat bertanding pada babak 32 besar Malaysia Open 2022, Rabu (29/6/2022) () (Sumber: Media Humas PBSI)

Di mana untuk saat ini pasangan asal China itu berada di peringkat 6 sedangkan Bagas/Fikri urutan ke-14.

Melihat dari peringkat BWF, gap ranking keduanya terbilang berjarak lumayan jauh.

Apabila ditelisik melalui kiprah masing-masing pasangan, Bagas/Fikri sedikit di bawah level dari Wang/Chang.

Dikatakan demikian lantaran sejauh ini Wang/Chang telah menembus di 2 partai final dengan torehan 1 gelar juara.

Sedangkan Bagas/Fikri baru merasakan satu final dan itu pun mereka gagal merealisasikannya menjadi gelar juara.

