Hasil dan Klasemen VNL Putra 2023: China Menang Alot, Jepang Gebuk Iran Jaga Status Raja Voli Asia

TRIBUNNEWS.COM - Tim Voli Jepang dan China memperoleh hasil positif pada hasil hasil VNL Putra 2023 Pekan I.

Dua laga yang selesai digelar Selasa (6/6/2023) mencatatkan kemenangan China atas Bulgaria dan Jepang atas Iran.

Partai voli dunia antara Bulgaria vs China berjalan dalam lima set dan berakhir dengan skor 2-3 (20-25, 25-21, 21-25, 25-20, 9-15).

Setelahnya, Jepang vs Iran berakhir dengan kemenangan telak Negeri Sakura skor akhir 3-0 (25-16, 25-22, 25-19).

Hasil tersebut membawa Jepang sebagai pemuncak klasemen VNL 2023 dengan 3 poin pada hari pertama Pekan I Liga Voli Dunia.

China menguntit sebagai runner up dengan total 2 poin, diikuti Bulgaria dan Iran di urutan tiga dan empat klasemen.

Jadwal VNL Putra 2023 selanjutnya digelar pada Rabu (7/6/2023) dini hari mempertemukan Italia vs Argentina, kemudian Kanada vs Kuba (07.00 WIB), Slovenia vs Serbia (13.00 WIB), dan Polandia vs Prancis (16.00 WIB).

Laga antara Bulgaria lawan China berlangsung alot dan harus berlanjut hingga set kelima.

Kedua tim saling balas di setiap set, China membuka kemenangan pada set pertama kemudian dibalas Bulgaria di set kedua.

Saling balas kemenangan setiap set tersebut akhirnya mampu dirampungkan China dengan baik.

Pada set kelima, China tampil digdaya dengan menyisakan angka 9 untuk Bulgaria.

Sementara pada pertandingan lainnya, keperkasaan Nishida cs tak mampu dibendung Tim Voli Iran.

Jepang menyapu bersih laga dan tak memberi ampun Iran dengan skor sempurna 3-0.

Dari hasil tersebut semakin meneguhkan status Raja Voli Asia milik Jepang yang hingga saat ini masih terjaga.