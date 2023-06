Jadwal VNL Putra 2023 Tayang di Moji hingga Vidio.com, Big Match Dua Jagoan Asia Jepang vs Iran

Takahashi dan pemain tim voli Jepang menuju VNL Putra 2023. Jadwal VNL Putra 2023 hari ini menyajikan laga seru tim voli dunia, termasuk Jepang vs Iran hingga Italia vs Argentina tayang di Moji dan Vidio

TRIBUNNEWS.COM - Volleyball Nations League atau VNL Putra 2023 digelar hari ini Selasa (6/6/2023).

Jadwal VNL 2023 hari ini menyajikan laga seru termasuk big match duo jagoan Asia, Jepang vs Iran.

Sebelumnya, laga pembuka Liga Voli Dunia ini menyajikan partai Bulgaria vs China.

Adapun jadwal VNL Putra 2023 tayang langsung bisa diakses via Moji hingga Vidio.com.

Berikut akses link live streaming VNL Putra 2023:

Selasa, 6 Juni 2023

14.10 WIB Bulgaria vs China >>> Link Vidio.com

17.40 WIB Jepang vs Iran >>> Link Vidio.com

Rabu, 7 Juni 2023

03.30 WIB Italia vs Argentina >>> Link MojiTV dan Vidio

07.00 WIB Kanada vs Kuba >>> Link Vidio.com

13.00 WIB Slovenia vs Serbia >>> Link Vidio.com

16.00 WIB Polandia vs Prancis >>> Link MojiTV dan Vidio

Kamis, 8 Juni 2023

03.30 WIB Amerika Serikat vs Belanda

07.00 WIB Brasil vs Jerman

10.00 WIB Slovenia vs Bulgaria

13.00 WIB Servia vs China

16.00 WIB Polandia vs Iran

22.00 WIB Belanda vs Kuba

Jumat, 9 Juni 2023

03.30 WIB Italia vs Amerika

07.00 WIB Argentina vs Brasil

11.10 WIB China vs Prancis

14.10 WIB Polandia vs Bulgaria

17.40 WIB Jepang vs Serbia

22.00 WIB Belanda vs Jerman

Tim Voli Kanada dan Brasil latih tanding untuk persiapan VNL 2023 Putra (volleyballworld.com)

Sabtu, 10 Juni 2023