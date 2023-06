KORMI Gelar Festival Olah Raga Masyarakat Nasional 2023 Di Jawa Barat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesehatan dan Kebugaran masyarakat merupakan amanat dari Konstitusi sebagaimana pula Undang-undang Keolahragaan No.11 tahun 2022 sebagai bentuk pengejawantahannya.

Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur hendak dicapai melalui visi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2021-2045 berdasarkan Perpres No.8 / 2021 'Mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul, dan Berprestasi Dunia'.

Sebagaimana dalam petikan gelora lagu kebangsaan Indonesia Raya, 'Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya'. Dan Gelora Panji Olahraga 1983 adalah 'Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat'.

Dalam rangka itulah Komite Olah Raga Masyarakat Indonesia (KORMI) sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi berbagai Induk Organisasi Olah Raga Masyarakat di Indonesia, dan juga anggota The Association For International Sports For All (TAFISA), mengemban amanah di garis depan untuk mengolahragakan masyarakat menuju masyarakat yang Sehat, Bugar dan Produktif, sebagaimana gelora program jangka panjang KORMI adalah 'Indonesia Bugar 2020-2045” yang sejalan dengan program pemerintah menuju “Indonesia Emas 2045'.

Sebagai bentuk nyata atas pelaksanaan program tersebut diatas, KORMI secara berkesinambungan menyelenggarakan Festival Olah Raga Masyarakat Nasional (Fornas) setiap dua tahun ditiap tahun ganjil, dan saat ini sudah memasuki Fornas VII 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-9 Juli 2023 di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Bekasi, dengan thema 'MERAJUT POTENSI OLAHRAGA MASYARAKAT MENUJU SUKSES INDONESIA BUGAR 2045'.

Opening Ceremony Fornas VII 2023 Jawa Barat akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2023 jam 18.30 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung yang merupakan pusat kegiatan Fornas VII 2023 Jawa Barat.

Pembukaan akan dimeriahkan dengan MC Rafi Ahmad dkk, artis penampil Iwan Fals, Neyl Author Idol, Multimedia Content, pesta Kembang Api, 1000 orang pagelaran budaya, dan devile kontingen peserta Fornas VIII 2023 Jawa Barat.

Fornas VII 2023 akan diikuti Kontingen dari 38 Provinsi seluruh Indonesia, dengan peserta / Pegiat melibatkan masyarakat dari seluruh lapisan dan usia, termasuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, dewasa, kaum professional, hingga kaum lanjut usia. Fornas VII 2023 akan digelar di 37 Venue pertandingan dan eksibisi dengan menampilkan dan mempertandingkan berbagai jenis olahraga Masyarakat dari 85 Induk Organisasi Olahraga Masyarakat anggota KORMI, antara lain Senam Kebugaran, yoga, Tai Chi, olahraga pernapasan, Barongsai, berbagai Olahraga Tradisonal, sepeda BMX

maupun Sepeda tua/ onthel dan bahkan Push Bike bagi anak-anak usia 5 - 7 tahun, Skate Board, Street Soccer, e-sport, Airsoftgun, Panahan Tradisional, Layang-layang, Lari Trail dan Orienteering, Off Road, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, Binaraga, Panco, Ketapel, Dance Sport dan berbagai olahraga masyarakat lainnya dari 3 cluster komisi olahraga di KORMI yaitu Olahraga Kesehatan dan Kebugaran (OKK), Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya (OTKB) dan Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT).

Selain itu, Fornas VII 2023 juga akan menghadirkan event seru lainnya dalam rangkaian Fornas VII 2023 yaitu, Sport Expo and Sports Fashion, Festival Pencak Silat Tradisi, Seminar Olahraga, games, eksibisi, bazar, “bedas ekspo” bagi para UMKM, konvoi, dan konser musik.

Sport Expo disamping akan dihadiri peserta eksibitor ternama juga akan hadir produk dari induk olahraga masyarakat KORMI seperti katapel, panahan tradisonal, sepeda onthel, airsoftgun dan banyak lagi.

Sedangkan Sport Fashion akan menghadirkan dan mengangkat potensi desainer muda Jawa Barat dengan tema Sport Fashion For All, dengan mengikutsertakan stakeholder antara lain: pengusaha tekstil, garmen, apparel.

Dengan semangat JABAR JUARA kita jadikan Provinsi JABAR sebagai ‘juara sport fashion dunia’. 'Sport Expo & Sport Fashion' akan diselenggarakan di B-EXPO Hall Bandung pada tanggal 5 hingga 8 Juli 2023.

Festival Pencak Silat Tradisi' adalah suatu event nasional yang langka dan khusus diselenggarakan untuk eksistensi Pencak Silat Tradisi di Indonesia dan dunia, yang diakui oleh UNESCO sebagai ‘Warisan Budaya Tak Benda’ bagi dunia asal Indonesia, dan harus dilestarikan sebagai bagian dari aset kebanggaan bangsa yang mengandung ajaran nilai-nilai adiluhung nenek moyang indonesia.

Dalam rangka itulah KORMI Nasional bekerjasama dengan Walikota Kota Bekasi pada tanggal 3 dan 4 Juli 2023 bertempat di Hall Basket GOR Patriot, Kota Bekasi menyediakan ‘panggung nasional’ untuk gelaran Pencak Silat Tradisi dengan mengundang dan dihadiri oleh berbagai perguruan Pencak Silat Tradisi diseluruh Indonesia, dan juga para pendekar silat yang melegenda.

Lebih dari 15.000 pegiat olahraga masyarakat dari seluruh Indonesia akan hadir dalam perhelatan akbar Fornas VII 2023 Jawa Barat, Puluhan Hotel dan ribuan Home stay siap untuk menyambut kontingen dari seluruh Indonesia tersebut.

Untuk mengikuti secara live dan turut serta dalam kemeriahan Pesta Olahraga Masyarakat Fornas VII 2023, maka bagi seluruh lapisan masyarakat tersedia aplikasi online (Apps) 'Bugar.id' yang dapat diunduh dari berbagai media apps store antara lain 'Google Play store' dan 'Apple app store', yang akan kami launching pada minggu kedua bulan Juni 2023 bersama gubernur Jawa Barat.