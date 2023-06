Dash Sports Gelar Turnamen Tenis se-Jabodetabek, Atlet Disabilitas Bisa Turut Serta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dash Sports akan kembali menggelar turnamen olahraga se-Jabodetabek, 17-18 Juni 2023. Kali ini, Dash Sports akan menggelar turnamen tennis amatir dengan tajuk TipTip Dash Tennis Tournament.

Setidaknya, 96 tim yang berasal dari berbagai komunitas akan berlaga dalam tiga kategori berbeda, yaitu Men’s Double (Mix Beginner x Intermediate), Women’s Double Intermediate dan Women’s Beginner.

Menariknya, dalam turnamen tersebut, pengaggas sekaligus pelopor hub olahraga digital itu menyediakan kategori tersendiri bagi atlet disabilitas.

TipTip Dash Tennis nantinya akan mempertandingan eksibisi wheelchair tennis atau tenis kursi roda yang mempertemukan atlet-atlet difabel PP PELTI.

Founder dan CEO Dash Sports, Alit Aryaguna, mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mendukung olahraga serta gaya hidup sehat untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Jabodetabek.

“Dash Sports kembali menghadirkan sport event paling anyar, kali ini dari cabang olahraga tenis," kata Alit, di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Dash Sports berkomitmen dalam mengusung semangat olahraga dan gaya hidup sehat bagi keluarga Indonesia melalui ajang Dash Tennis Tournament," sambungnya.

Kepala Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas PP Pelti, Ismun Dwi Karyatiningsih, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dash Sports.

Ismun menilai, dengan ajang tersebut, maka para atlet disabilitas bisa mendapatkan jam terbang untuk berkompetisi.

“Kami mengapresiasi Dash Sports atas inisiatif baiknya menyelenggarakan pertandingan eksibisi tenis kursi roda atau wheelchair tennis ini di ajang Dash Tennis Tournament," kata Ismun.

"Semoga ini menjadi awal sinergi pengembangan yang menjanjikan. Insha Allah tahun ini PP PELTI akan menyelenggarakan pelatihan pelatih wheelchair tennis dengan menghadirkan narasumber dari ITF," sambungnya.

Lebih jauh, Ismun menjelaskan bahwa saat ini PELTI terus mengupayakan koordinasi dengan NPC pusat dan daerah, mendata atlet difabel daerah.

Tak hanya itu, pihaknya juga senantiasa mendukung program pemerintah agar di setiap Pekan Olahraga Nasional (PON) ada kompetisi wheelchair tennis, sehingga bisa mengirimkan atlet ke kompetisi internasional sesuai dengan ketentuan dan kalender ITF.

Sekadar informasi, Dash Tennis akan mempertandingkan babak kualifikasi dengan aturan 1 set of 8 games, 8-8 tie break dan 2 deuces (Third deuce sudden death) dan babak final dengan aturan Best of three sets dari 6 games, 6-6 tiebreak dan third set super tiebreak.

Dash Tennis Tournament bisa disaksikan oleh masyarakat secara gratis di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta Selatan, 17-18 Juni 2023.