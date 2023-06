Jadwal VNL Putra Rabu 7 Juni 2023 Live Moji & Vidio, Juara Dunia Italia Tantang Argentina

Tim Voli Italia lawan Tim Voli Argentina bersiap menuju VNL 2023. Pekan I jadwal VNL Putra 2023 pada Rabu hari ini menyajikan Italia vs Argentina hingga big match Polandia vs Prancis

TRIBUNNEWS.COM - Setelah rampung pertandingan hari pertama Pekan I Volleyball Nations League 2023, jadwal VNL Putra berlanjut Rabu (7/6/2023).

Diberitakan, dua laga telah digelar antara Bulgaria vs China dan Jepang vs Iran pada Selasa (6/6/2023).

China menang melalui lima game atas Bulgaria sementara Jepang menang telak 3-0 dari Iran.

Adapun laga hari kedua Pekan I jadwal VNL Putra 2023 pada Rabu hari ini menyajikan big match seru.

Juara dunia voli FIVB, Italia menantang Argentina pada laga perdana mereka di Ottawa, Kanada.

Kemudian tersaji partai Kanada vs Kuba, Slovenia vs Serbia, ditutup big match ranking 1 dunia, Polandia melawan juara VNL 2023, Prancis.

Polandia vs Prancis dijadwalkan pukul 16.00 WIB.

Semua laga VNL 2023 digelar live streaming via Moji atau Vidio.com.

Jadwal VNL Putra 2023

Rabu, 7 Juni 2023

03.30 WIB Italia vs Argentina >>> Link MojiTV dan Vidio

07.00 WIB Kanada vs Kuba >>> Link Vidio.com

13.00 WIB Slovenia vs Serbia >>> Link Vidio.com

16.00 WIB Polandia vs Prancis >>> Link MojiTV dan Vidio

Kamis, 8 Juni 2023

03.30 WIB Amerika Serikat vs Belanda

07.00 WIB Brasil vs Jerman

10.00 WIB Slovenia vs Bulgaria

13.00 WIB Serbia vs China

16.00 WIB Polandia vs Iran

22.00 WIB Belanda vs Kuba

Jumat, 9 Juni 2023